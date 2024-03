Eνοπλη επίθεση σε συναυλιακό χώρο στη Μόσχα

Τoυλάχιστον τρεις άντρες άνοιξαν πυρ στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall στη Μόσχα, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass.

Οι δράστες φέρεται να είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 40 νεκρούς και 100 τραυματίες.

Το Tass μεταδίδει ότι στο κτίριο σημειώθηκε έκρηξη και έχει ξεσπάσει πυρκαγιά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και δυνάμεις της εθνικής φρουράς καθώς και περισσότερα από 70 ασθενοφόρα.

Τα σωστικά συνεργεία έχουν βγάλει περίπου 100 άτομα από το υπόγειο του φλεγόμενου κτιρίου, αλλά υπάρχουν ακόμα άτομα εγκλωβισμένα στην ταράτσα.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι «όλος ο κόσμος πρέπει να καταδικάσει την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμαρχος της Μόσχας έκανε λόγο για μια τεράστια τραγωδία ενώ ανέφερε ότι έχουν αυξηθεί τα μέτρα ασφαλείας στην πόλη και θα απαγορευτεί η διεξαγωγή όλων των δημόσιων εκδηλώσεων που είναι προγραμματισμένες για το Σαββατοκύριακο.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι δεν ενθαρρύνει την Ουκρανία να πραγματοποιεί χτυπήματα εντός της Ρωσίας. O εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας, Τζον Κίρμπι, δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος «δεν έχει καμία ένδειξη επί του παρόντος ότι η Ουκρανία ή Ουκρανοί εμπλέκονται». «Θα συμβούλευα να μην υπάρξει, σε τόσο πρώιμο στάδιο, σύνδεση με την Ουκρανία» πρόσθεσε.

Ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ καταδίκασε τη φονική επίθεση. «Καταδικάζω έντονα τέτοιες πράξεις βίας, βαρβαρότητας και απερισκεψίας σε βάρος πολιτών», δήλωσε ο Καντίροφ.

