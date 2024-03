Με καρκίνο διαγνώστηκε η Κέιτ Μίντλετον

Με καρκίνο διαγνώστηκε η Κέιτ Μίνλετον, όπως ανακοίνωσε η ίδια σε προσωπικό της βίντεο.

Η πριγκίπισσα Αικατερίνη της Ουαλίας αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο και βρίσκεται στα «πρώιμα στάδια» της θεραπείας.

Η ανακοίνωση, την οποία η πριγκίπισσα χαρακτήρισε «τεράστιο σοκ», ήρθε δύο μήνες μετά την προσωρινή απομάκρυνσή της από τη δημόσια ζωή, όταν το παλάτι του Κένσινγκτον είχε κάνει λόγο για χειρουργική επέμβαση που αφορά μη καρκινική κοιλιακή πάθηση.

«Τον Ιανουάριο υποβλήθηκα σε σοβαρή επέμβαση στην κοιλιά στο Λονδίνο και τότε θεωρήθηκε ότι η κατάστασή μου δεν ήταν καρκινική», είπε η 42χρονη Κέιτ, η οποία είναι παντρεμένη με τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπα Ουίλιαμ.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK