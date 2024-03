Συλλήψεις για το μακελειό στη Μόσχα, για «επαφές» με Ουκρανία μιλά η FSB

Έχουν σκοτωθεί 115 άνθρωποι από την τρομοκρατική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών Crocus City Hal στα περίχωρα της Μόσχας, για την οποία την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). Οι ερευνητές διευκρίνισαν ότι βρήκαν "κι άλλα πτώματα στις έρευνές τους στα συντρίμμια", με τα οποία αυξήθηκε ο απολογισμός των νεκρών. "Οι έρευνες συνεχίζονται", πρόσθεσαν.

Ωστόσο, οι Ρώσοι ελέγχουν την αυθεντικότητα της ανάρτησης μέσω της οποίας γνωστοποιήθηκε η ανάληψη ευθύνης από τον ISIS, καθώς τα δύο μεγαλύτερα ρωσικά πρακτορεία δεν αναφέρουν καν την ανακοίνωση αυτή, ενώ η FSB λέει ότι οι ύποπτοι είχαν "επαφές" στην Ουκρανία, κάτι που διαψεύδει το Κίεβο.

Οπως μετέδωσε το RIA, τρία παιδιά βρίσκονται μεταξύ των ανθρώπων στους οποίους στοίχισε τη ζωή η επίθεση. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε την πληροφορία αυτή επικαλούμενο το περιφερειακό υπουργείο Υγείας.

Η Ρωσία θα τιμωρήσει αυτούς που ευθύνονται για την επίθεση, δήλωσε παράλληλα ο γραμματέας του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας Νικολάι Πατρούσεφ, σύμμαχος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Συλλήψεις

Η υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας FSB ενημέρωσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι 11 άνθρωποι συνελήφθησαν μετά την τρομοκρατική επίθεση χθες, Παρασκευή, σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, μεταξύ των οποίων βρίσκονται 4 που εμπλέκονται άμεσα στο μακελειό, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Οι τέσσερις συλληφθέντες φέρονται, σύμφωνα με Ρώσο βουλευτή, να είχαν ταξιδιωτικά έγγραφα του Τατζικιστάν. Κυκλοφορούν και κάποια ονόματα (Makhmadrasul Nasridinov, 37 ετών, Rivozhidin Ismonov, 51 ετών, Shokhinjonn Safolzoda, 21 ετών και Rustam Nazarov, 29 ετών.

The identities of four of the six accused #terrorists who opened fire in the #Moscow city hall have been revealed.

1) Nasiruddinov Muhammad Rasul, 37 years old

2) Rozvaldin Asmonov, 51 years old 3)

Safulzada Shukhinjan, 21 years old

1/2 pic.twitter.com/YcRuI0v2tQ — افغان امارتي (@Af_amarti_25) March 23, 2024

Footage released by Russian law enforcement shows the interrogation of a suspect in the Crocus City Hall terrorist attack. Reports indicate the individual, a Tajikistan national, was found attempting to conceal themselves in a tree. #Moscow #Russia #Moscou #Crocus… pic.twitter.com/PiphB5atvE — WorldNews (@FirstWorldNewss) March 23, 2024

Περαιτέρω έρευνες γίνονται για τον εντοπισμό περισσότερων συνεργών, πρόσθεσε το Interfax, επικαλούμενο και πάλι το Κρεμλίνο. Νωρίτερα Ρώσος βουλευτής είχε ανακοινώσει τη σύλληψη δύο υπόπτων ύστερα από την καταδίωξη ενός αυτοκινήτου Renault, το οποίο εντοπίστηκε από την αστυνομία στην περιφέρεια Μπριάνσκ, περίπου 340 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μόσχας, και αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο της αστυνομίας χθες το βράδυ.

Ο βουλευτής Αλεξάντερ Κινστάιν σημείωσε ότι η έρευνα των αρχών συνεχίστηκε για άλλους που διέφυγαν σε κοντινό δάσος. Επίσης πρόσθεσε ότι στο αυτοκίνητο βρέθηκαν ένα πιστόλι, ένας γεμιστήρας για τουφέκι εφόδου και διαβατήρια από το Τατζικιστάν.

FSB: Οι ύποπτοι είχαν "επαφές" στην Ουκρανία, σχεδίαζαν να διαφύγουν εκεί

Η FSB ανακοίνωσε επίσης ότι οι ύποπτοι της τρομοκρατικής επίθεσης είχαν "επαφές" στην Ουκρανία και σχεδίαζαν να διαφύγουν εκεί.

"Αφού διέπραξαν την τρομοκρατική επίθεση, οι εγκληματίες σχεδίαζαν να διασχίσουν τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα και είχαν κατάλληλες επαφές στην ουκρανική πλευρά", αναφέρει η FSB σε ανακοίνωσή της, την οποία επικαλέστηκε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η FSB προσέθεσε, σύμφωνα με το πρακτορείο αυτό, ότι η επίθεση είχε σχεδιαστεί προσεκτικά.

Η Ρωσία πρέπει να απαντήσει στο πεδίο της μάχης αν η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από το μακελειό, δήλωσε Ρώσος βουλευτής

Αν βρεθεί ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την επίθεση που διαπράχθηκε χθες, Παρασκευή, σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 93 ανθρώπους, θα πρέπει να υπάρξει μια σαφής απάντηση στο πεδίο της μάχης, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο δήλωση που έκανε σήμερα ο Ρώσος βουλευτής και στρατηγός εν αποστρατεία Αντρέι Καρταπόλοφ.

Ο Μιχαήλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία "δεν έχει καμία απολύτως σχέση" με την επίθεση.

Οι έρευνες στα συντρίμμια του χώρου συναυλιών θα πάρουν "αρκετές ημέρες"

Οι έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων στα συντρίμμια της αίθουσας συναυλιών κοντά στη ρωσική πρωτεύουσα, που βρέθηκε στο στόχαστρο μιας επίθεσης την οποία ανέλαβε η τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, θα πάρουν αρκετές ημέρες, ανέφερε σήμερα ο κυβερνήτης της περιοχής της Μόσχας.

«Οι διασώστες εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο στον χώρο (…) Άλλα 20 πτώματα βρέθηκαν κάτω από τα συντρίμμια. Οι έρευνες θα συνεχιστούν περαιτέρω, τουλάχιστον για κάποιες ημέρες», έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης Αντρέι Βορόμπιοφ, λίγο αφότου ο απολογισμός ανήλθε σε 115 νεκρούς.

Την ίδια ώρα, η Ερευνητική Επιτροπή έκανε σήμερα γνωστό πως οι δράστες της επίθεσης εναντίον της αίθουσας συναυλιών χρησιμοποίησαν «αυτόματα πυροβόλα όπλα» και έβαλαν φωτιά στο κτίριο με τη βοήθεια ενός «εύφλεκτου υγρού».

«Έχει καθοριστεί πως οι τρομοκράτες χρησιμοποίησαν ένα εύφλεκτο υγρό για να βάλουν φωτιά στην αίθουσα συναυλιών όπου βρίσκονταν θεατές», μεταξύ των οποίων υπάρχουν τραυματίες, ανέφερε οι ερευνητές στο Telegram, προσθέτοντας πως κατέσχεσαν «αυτόματα όπλα» τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν την επίθεση.

Το χρονικό

Ένοπλοι με στολές παραλλαγής εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο κατάμεστο Crocus City Hall – μια αίθουσα συναυλιών στο Κρασνογκόρσκ, βορειοδυτικά της Μόσχας – και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, σκορπώντας τον θάνατο, σε μια συναυλία sold out, σύμφωνα με το Reuters. Ακολούθησαν εκρήξεις και ξέσπασε πυρκαγιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα στο κτίριο.

Ένας μουσικός παραγωγός που βρισκόταν στα καμαρίνια, αφηγήθηκε ότι «λίγο πριν από την έναρξη» της συναυλίας, ακούστηκαν πυροβολισμοί και κραυγές και είδε πανικόβλητους θεατές που έτρεξαν να βγουν έξω.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα Telegram καταγράφονται στιγμιότυπα από την εισβολή των ενόπλων, πυροβολισμοί στο αμφιθέατρο, θεατές να αναζητούν καταφύγιο πίσω από τα καθίσματα και άλλους να σπεύδουν προς την έξοδο.

Επίσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύονται φωτογραφίες από τους φερόμενους ως δράστες μέσα στο λευκό όχημα, με το οποίο διέφυγαν αφού σκόρπισαν τον θάνατο:

❗️❗️❗️BREAKING NEWS❗️❗️❗️



THE FIRST PICTURES OF THE TERRORISTS WHO CREATED CHAOS IN RUSSIA❕#Moscow #Russian pic.twitter.com/FTL250HmVD — cutter 🔥🔥🔥 (@X_mart_boy_cutr) March 22, 2024

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από αρκετές ώρες και αφότου τμήμα της οροφής κατέρρευσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για τις εξελίξεις από τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), Αλεξάντρ Μπόρτνικοφ και ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση» στους τραυματίες.

Τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλοί ξένοι ηγέτες καταδίκασαν την αιματηρή επίθεση, εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του μακελειού.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η Ουάσινγκτον διαθέτει πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος ότι μαχητές της εξαπέλυσαν την πολύνεκρη επίθεση. Υπενθύμισαν εξάλλου ότι οι ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει πριν από δύο εβδομάδες τη Ρωσία για την τρομοκρατική απειλή.

Στον αντίποδα το ρωσικό ΥΠΕΞ έθετε μενόημα δια της εκπροσώπου του, Μαρία Ζαχάροβα, ζήτημα ελλιπούς ενημέρωσης από τη Δύση -και δη τις ΗΠΑ- πέριξ της τρομοκρατικής απειλής.

Ανήμερα πάντως της προειδοποίησης της αμερικανικής πρεσβείας στη Μόσχα, στις 7 Μαρτίου, η ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε ότι απέτρεψε επίθεση σε συναγωγή στη Μόσχα, που σχεδίαζε πυρήνας του ISIS.

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος μέσα από διεθνή πρακτορεία ειδήσεων φέρεται ότι ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης στο κανάλι Telegram. Μαχητές του ΙΚ "επιτέθηκαν σε μια μεγάλη συγκέντρωση (...) στα προάστια της ρωσικής πρωτεύουσας Μόσχας", δήλωσε το ΙΚ σε έναν από τους λογαριασμούς του στο Telegram.

⚡️⚡️ The first seconds of the attack on Crocus City Hall - two masked men with automatic weapons shoot the crowd, everyone is dead.



Kremlin media reports an explosion. pic.twitter.com/7zXs2xAS0t — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Ενημερώνεται ο Πούτιν

"Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώνεται συνεχώς και από τα πρώτα λεπτά για τη φονική επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το βράδυ σε αίθουσα συναυλιών στα προάστια της Μόσχας", δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι «όλος ο κόσμος πρέπει να καταδικάσει την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμαρχος της Μόσχας έκανε λόγο για μια τεράστια τραγωδία ενώ ανέφερε ότι έχουν αυξηθεί τα μέτρα ασφαλείας στην πόλη και θα απαγορευτεί η διεξαγωγή όλων των δημόσιων εκδηλώσεων που είναι προγραμματισμένες για το Σαββατοκύριακο.

#NOW A shooting incident occurred in the Crocus City Hall concert venue near #Moscowpic.twitter.com/GWW1oGDKpZ — WORLD AT WAR (@World_At_War_6) March 22, 2024

Μεντβέντεφ: Θα σκοτώσουμε τους αξιωματούχους της Ουκρανίας αν συνδέονται με την επίθεση

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η χώρα του θα "καταστρέψει" τους Ουκρανούς ηγέτες, εάν αποδειχθεί ότι ευθύνονται για την αιματηρή επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στα προάστια της Μόσχας.

"Εάν αποδειχθεί ότι είναι τρομοκράτες του καθεστώτος του Κιέβου... πρέπει όλοι τους να βρεθούν και να καταστραφούν ανελέητα ως τρομοκράτες. Συμπεριλαμβανομένων των ηγετών του κράτους που διέπραξε μια τέτοια ωμότητα", δήλωσε ο Μεντβέντεφ, ο οποίος είναι επίσης δεύτερος στην ιεραρχία του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας, σε μήνυμά του στο Telegram.

Αρνείται κάθε εμπλοκή το Κίεβο

Η Ουκρανία "δεν έχει καμία απολύτως σχέση" με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα στη Μόσχα, δήλωσε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαήλο Ποντολιάκ, κάνοντας λόγο για "τρομοκρατική ενέργεια".

"Ας είμαστε ξεκάθαροι, η Ουκρανία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτά τα γεγονότα", διαβεβαίωσε στο Telegram ο Μιχαήλο Ποντολιάκ, η χώρα του οποίου πολεμά εδώ και δύο χρόνια τη ρωσική εισβολή. "Η Ουκρανία ουδέποτε έχει χρησιμοποιήσει τρομοκρατικές μεθόδους πολέμου", πρόσθεσε.

Κατηγορεί τις ειδικές υπηρεσίες της Ρωσίας η GUR

Η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (GUR) κατηγόρησε το Κρεμλίνο και τις ειδικές υπηρεσίες του ότι ενορχήστρωσαν τη φονική επίθεση, προκειμένου να κατηγορήσουν την Ουκρανία και να δικαιολογήσουν μια "κλιμάκωση" του πολέμου.

"Η τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα είναι μια σχεδιασμένη και εσκεμμένη πρόκληση των ρωσικών ειδικών υπηρεσιών με εντολή του (Βλαντίμιρ) Πούτιν. Στόχος της είναι να δικαιολογήσει ακόμη πιο σκληρά πλήγματα κατά της Ουκρανίας και γενική επιστράτευση στη Ρωσία", δήλωσε η GUR, εκτιμώντας ότι η επίθεση "πρέπει να θεωρηθεί ως απειλή του Πούτιν για να προκαλέσει κλιμάκωση και να επεκτείνει τον πόλεμο".

Σοκαρισμένη η Ευρώπη

Σοκ και αποτροπιασμό από τις αναφορές για την τρομοκρατική επίθεση στο συναυλιακό χώρο Crocus City Hall της Μόσχας, εκφράζει η ΕΕ.

Με ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Χ», ο εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής Πίτερ Στάνο αναφέρει: «Η ΕΕ είναι σοκαρισμένη και εκφράζει αποτροπιασμό μετά τις αναφορές για τρομοκρατική επίθεση στο συναυλιακό χώρο Crocus City Hall της Μόσχας. Η ΕΕ καταδικάζει κάθε επίθεση κατά αμάχων. Οι σκέψεις μας είναι σε όλους εκείνους τους Ρώσους πολίτες που έχουν πληγεί».

Από την πλευρά της, η Γαλλία κατήγγειλε σήμερα "ειδεχθείς πράξεις" και ζήτησε να χυθεί άπλετο φως στην επίθεση που σημειώθηκε. "Οι εικόνες που φτάνουν σε εμάς από τη Μόσχα είναι φρικτές", αντέδρασε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών σε μήνυμα που ανάρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

"Οι σκέψεις μας είναι στα θύματα και τους τραυματίες και στον ρωσικό λαό".

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων της αιματηρής επίθεσης στην Μόσχα και ζήτησε να διαλευκανθεί το συντομότερο η κατάσταση.

«Οι εικόνες της φρικτής επίθεσης εναντίον αθώων ανθρώπων στο Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα είναι τρομακτικές. Οι συνθήκες πρέπει να αποσαφηνιστούν γρήγορα. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων», αναφέρει η ανάρτηση στον λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα «Χ».

O Λευκός Οίκος

O Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι δεν ενθαρρύνει την Ουκρανία να πραγματοποιεί χτυπήματα εντός της Ρωσίας. O εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας, Τζον Κίρμπι, δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος «δεν έχει καμία ένδειξη επί του παρόντος ότι η Ουκρανία ή Ουκρανοί εμπλέκονται». «Θα συμβούλευα να μην υπάρξει, σε τόσο πρώιμο στάδιο, σύνδεση με την Ουκρανία» πρόσθεσε.

Ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ καταδίκασε τη φονική επίθεση. «Καταδικάζω έντονα τέτοιες πράξεις βίας, βαρβαρότητας και απερισκεψίας σε βάρος πολιτών», δήλωσε ο Καντίροφ.

Στο μεταξύ, η λεγεώνα Ελευθερία για τη Ρωσία, παραστρατιωτική οργάνωση Ρώσων μαχητών που αντιτίθεται στο Κρεμλίνο και έχει την έδρα της στην Ουκρανία, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στη φονική ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα απόψε σε αίθουσα συναυλιών στα προάστια της Μόσχας.

H προειδοποίηση της πρεσβείας των ΗΠΑ

Η αμερικανική πρεσβεία στη Ρωσία είχε προειδοποιήσει στις 8 Μαρτίου τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν τις μεγάλες συναθροίσεις στη Μόσχα εξαιτίας πληροφοριών που διαθέτει ότι εξτρεμιστές σχεδιάζουν επίθεση.

Η πρεσβεία, η οποία έχει επανειλημμένως καλέσει όλους τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα τη Ρωσία, δεν είχε δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της απειλής, αλλά είχε επισημάνει ότι οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν τα πλήθη και να γνωρίζουν το περιβάλλον όπου βρίσκονται.

«Η πρεσβεία παρακολουθεί τις πληροφορίες ότι εξτρεμιστές σχεδιάζουν σύντομα να στοχοθετήσουν μεγάλες συναθροίσεις στη Μόσχα, που θα περιλαμβάνουν συναυλίες, και οι Αμερικανοί πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις μεγάλες συγκεντρώσεις για τις επόμενες 48 ώρες», ανέφερε με μήνυμά της στην ιστοσελίδα της η πρεσβεία.

To ροκ συγκρότημα «Picnic»

Το μακελειό στον συναυλιακό χώρο της Μόσχας. έγινε σε συναυλία του ροκ συγκροτήματος «Picnic». Πρόκειται για ένα δημοφιλές συγκρότημα το οποίο άρχισε την πορεία του 1978 και με πολλές αλλαγές στη σύνθεσή του συνεχίζει μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο συγκρότημα αποτελεί μαύρο πανί για τους Ουκρανούς.

Όλα έγιναν το 2016 όταν μέλη του συγκροτήματος τάχθηκαν υπέρ της προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία. Μάλιστα, είχε δώσει και συναυλία στην περιοχή.

Έκτοτε έχει απαγορευτεί να δώσουν οποιαδήποτε συναυλία επί ουκρανικού εδάφους.

⚡ Moscow region, someone opened fire with a machine gun in a shopping center.



❗️It is reported that 12 Russians died, 35 injured. pic.twitter.com/QEOtbFzStW — MAKS 23 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) March 22, 2024