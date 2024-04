Μισέλ-Μπορέλ: Ανεπαρκή τα μέτρα του Ισραήλ για μεταφορά βοήθειας στη Γάζα

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ κρίνει «ανεπαρκή» τη δέσμευση του Ισραήλ ότι θα ανοίξει προσωρινά μεθοριακές διαβάσεις για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, δεδομένου του κινδύνου λιμοκτονίας των κατοίκων του θύλακα.

«Τα παιδιά και τα μωρά πεθαίνουν από την πείνα. Απαιτούνται ουσιαστικές και κατεπείγουσες προσπάθειες για να μπει αμέσως τέλος στην πείνα ως όπλο πολέμου στη Γάζα», ανέφερε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Η ανακοίνωση του Ισραήλ για την προσωρινή επαναλειτουργία της μεθοριακής διάβασης του Ερέζ, καθώς και εκείνη που αφορά τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του λιμανιού Ασντόντ, είναι ανεπαρκής», υπογράμμισε.

Gazan children and infants are dying of malnutrition. Substantial and urgent efforts are required to immediately end hunger as an instrument of war in Gaza. The international community has repeatedly called for more humanitarian aid to enter into #Gaza notably to prevent famine…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε, από την άλλη, «να υλοποιηθούν γρήγορα και πλήρως» οι υποσχέσεις του Ισραήλ. Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ τόνισε επίσης ότι η απόφαση του Ισραήλ να ανοίξουν ορισμένοι διάδρομοι για την ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα είναι αρκετή προκειμένου να αποφευχθεί η λιμοκτονία.

«Μετά την ευρεία καταδίκη για τον θάνατο των 7 εργαζομένων της (αμερικανικής ανθρωπιστικής οργάνωσης) WCK από τις IDF (τον ισραηλινό στρατό) και την εντεινόμενη διεθνή πίεση, η κυβέρνηση του Ισραήλ θα ανοίξει κάποιους διαδρόμους για την ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν αρκεί για να αποτραπεί η λιμοκτονία στη Γάζα», έγραψε ο Μπορέλ στη δική του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Η δεσμευτική απόφαση 2728 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να εφαρμοστεί. Τώρα», πρόσθεσε.

Following widespread condemnation of the killing of 7 @WCKitchen staffers by IDF and mounting international pressure, the Israeli gov will open some corridors for humanitarian aid. It's not enough to prevent starvation in #Gaza.



The binding UNSCR 2728 must be implemented. Now. https://t.co/d3oq4wrh5d