Netflix: 9 εκατ. νέοι συνδρομητές, η καλύτερη έναρξη χρονιάς από το 2020

Εχει παρουσιάσει μια νέα επιτυχία κάθε δύο εβδομάδες μέχρι στιγμής φέτος, συμπεριλαμβανομένων σειρών περιορισμένης διάρκειας όπως το Fool Me Once και το Griselda, τα δράματα The Gentleman και 3 Body Problem και το ριάλιτι Love Is Blind.