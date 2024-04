Εικόνες δορυφόρου μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν

Η Iran International δημοσίευσε εικόνες που υποστηρίζει ότι είναι πριν και μετά το φερόμενο ισραηλινό χτύπημα την Παρασκευή σε αντιαεροπορικό σύστημα κοντά σε ιρανική πυρηνική εγκατάσταση. Οι δορυφορικές εικόνες φαίνεται να δείχνουν ότι το χτύπημα ήταν πολύ ακριβές.

Η Iran International είναι αντιπολιτευόμενη ομάδα, επικριτική προς την ιρανική κυβέρνηση.

Το φερόμενο ισραηλινό χτύπημα τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή κοντά στην πυρηνική εγκατάσταση Natanz έγινε με πύραυλο υψηλής τεχνολογίας που μπόρεσε να αποφύγει τα συστήματα ραντάρ του Ιράν, σε μια κίνηση «βαθμονομημένη για να κάνει το Ιράν να σκεφτεί δύο φορές» πριν εξαπολύσει άλλη μια άμεση επίθεση στο Ισραήλ, ανέφεραν το Σάββατο οι New York Times.

Δύο Ιρανοί αξιωματούχοι είπαν ότι το χτύπημα έπληξε ένα ρωσικής κατασκευής σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας S-300. Είπαν στην εφημερίδα ότι το Ιράν δεν είχε εντοπίσει εισβολές στον εναέριο χώρο του από drones, πυραύλους ή αεροσκάφη.

Δύο δυτικοί αξιωματούχοι που δεν κατονομάζονται, τους οποίους επικαλείται η εφημερίδα, είπαν ότι ο πύραυλος είχε σκοπό να δείξει στην Τεχεράνη ότι το Ισραήλ είναι σε θέση να εξουδετερώσει τις άμυνές του.

Analysis of satellite imagery obtained by Iran International confirms media reports that a central part of the S-300 air defense system at an Iranian air base in Isfahan was hit by a presumed Israeli attack early Friday.



📷 @FardadFarahzad via @SkyWatchApps pic.twitter.com/s8ViDTqcFh