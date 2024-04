Ποιοι πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν για το χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν

Μυστηριώδη συντρίμμια που φωτογραφήθηκαν στο Ιράκ έδωσαν την πιο ξεκάθαρη ένδειξη για το πώς το Ισραήλ μπορεί να εξαπέλυσε την αντεπίθεση του εναντίον του Ιράν.

Οι φωτογραφίες, που ελέγχθηκαν από στρατιωτικούς αναλυτές και λάτρεις των πληροφοριών ανοιχτού κώδικα, υποδηλώνουν ότι το Ισραήλ μπορεί να χρησιμοποίησε έναν βαλλιστικό πύραυλο Sparrow που εκτοξεύεται από αεροσκάφη για να αποδείξει στην Τεχεράνη ότι μπορεί να επιτεθεί επιτυχώς σε στόχους βαθιά εντός της χώρας.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος υπονόησε επίσης ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας χρησιμοποίησαν για την επίθεση πυραύλους που εκτοξεύτηκαν μακριά από τα σύνορα του Ιράν. «Το Ισραήλ ενημέρωσε τους εταίρους του ότι οι κύριοι φορείς επίθεσης βρίσκονται στον αέρα, χωρίς είσοδο στον (ιρανικό) εναέριο χώρο», είπε ο αξιωματούχος σύμφωνα με τους Financial Τimes.

Ο ακριβής συνδυασμός των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στην αντεπίθεση παραμένει ασαφής. Τα τμήματα πυραύλων, που φωτογραφήθηκαν και αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Sabereen News, ένα μέσο που συνδέεται με ιρακινές σιιτικές πολιτοφυλακές, αναγνωρίστηκαν από ορισμένους ειδικούς ως πιθανότατα αποσπώμενο τμήμα καυσίμων των ισραηλινών πυραύλων Blue Sparrow. Οι πρώτες εκτιμήσεις του Πενταγώνου έδειχναν προς την ίδια κατεύθυνση, σύμφωνα με πηγή που ενημερώθηκε.

Η οικογένεια πυραύλων Sparrow έχει βεληνεκές έως και 2.000 χλμ και θα μπορούσε να εκτοξευθεί από ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη που ανεφοδιάζονταν από αεροπλάνα τάνκερ στον εναέριο χώρο της Συρίας, σύμφωνα με αναλυτές του OSINT που επικαλούνται στοιχεία αεροπορικών πτήσεων αργά την Πέμπτη.

Υποστηρίζοντας αυτή τη θεωρία, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Sana της Συρίας ανέφερε ότι ισραηλινοί πύραυλοι είχαν στοχεύσει θέσεις αεράμυνας στη νότια περιοχή του. Μια τέτοια κίνηση θα ταίριαζε με μια στρατηγική του Ισραήλ να «καθαρίσει τον εναέριο διάδρομο στη Συρία για ένα χτύπημα στο Ιράν», δήλωσε ένας πρώην ανώτερος αξιωματούχος της άμυνας των ΗΠΑ.

Το άνοιγμα ενός ασφαλούς διαδρόμου στη Συρία θα επέτρεπε με τη σειρά του επιθέσεις μακρού πλήγματος από ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πολύ έξω από τον ιρανικό εναέριο χώρο. Καθώς οι ισραηλινοί πύραυλοι πέταξαν στη συνέχεια ανατολικά πάνω από το Ιράκ, θα είχαν αποσπαστεί οι μονάδες καυσίμων, με τις κεφαλές να συνεχίζουν προς τους στόχους τους στο Ιράν.

Το Ισραήλ δεν σχολίασε το χτύπημα, σύμφωνα με την παραδοσιακή του πολιτική «στρατηγικής ασάφειας». Οι ΗΠΑ είπαν ότι δεν έπαιξαν κανένα ρόλο. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας είπε επίσης ότι καμία από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν δεν υπέστη ζημιές.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν υποβάθμισε αυτό που συνέβη, με αξιωματούχους να επισημαίνουν ότι δεν σκοπεύουν να απαντήσουν. Ένας Ιρανός αξιωματούχος είπε στους Financial Times ότι περιορισμένος αριθμός πυραύλων ήταν μέρος της επίθεσης, αλλά συμπλήρωσε ότι αναχαιτίστηκαν.

«Υπάρχει ακόμα πολλή αβεβαιότητα», δήλωσε ο John Ridge, αναλυτής του OSINT. «Αλλά οι πύραυλοι Sparrow ταιριάζουν περισσότερο στις παραμέτρους της αποστολής. . .[ιδιαίτερα] της εμβέλειας».

Οι πύραυλοι Sparrow έχουν τρεις παραλλαγές: τις εκδόσεις Black Arrow μικρής εμβέλειας και τις εκδόσεις Blue και Silver Arrow μεσαίας εμβέλειας. Οι πύραυλοι Blue Sparrow «έχουν αποδώσει άψογα στις αποστολές τους μέχρι στιγμής», σύμφωνα με τον παραγωγό τους, την ισραηλινή αμυντική εταιρεία Rafael.

