ΗΠΑ: Αναβρασμός στα πανεπιστήμια, φουντώνουν οι αντιπολεμικές διαδηλώσεις

Δεκάδες διαδηλωτές συνελήφθησαν στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ, στο πλαίσιο κινητοποιήσεων κατά του πολέμου στη Γάζα που διοργανώνονται στις πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ.

Οι διαδηλωτές, που κατέλαβαν μια πλατεία, αγνόησαν πολλαπλά αιτήματα να αποχωρήσουν, ανέφερε το ίδρυμα Ivy League στο BBC.

#NOW Hundreds continue to protest on Yale University grounds after encampment was cleared and 42 people were arrested this morning.



Video by Peter H

Εν τω μεταξύ, φοιτητές του Πανεπιστημίου Κολούμπια κλήθηκαν να μείνουν μέσα τη Δευτέρα, παρακολουθώντας μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης, μετά από περισσότερες από 100 συλλήψεις που έγιναν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων την περασμένη εβδομάδα. Οι διαμαρτυρίες προκάλεσαν ανησυχίες για την ασφάλεια των Εβραίων φοιτητών.

Διαμάχες για τη Μέση Ανατολή και την ελευθερία λόγου έχουν ξεσπάσει σε πανεπιστημιουπόλεις σε όλη τη χώρα και οι εντάσεις αυξάνονται στα μεγάλα πανεπιστήμια.

Αμφότερες οι πλευρές υποστηρίζουν ότι έχουν αυξηθεί τόσο τα αντισημιτικά όσο και τα ισλαμοφοβικά περιστατικά.

Στο Γέιλ, πολλοί διαδηλωτές ζητούν από το πανεπιστήμιο να περικόψει τις επενδύσεις του σε κατασκευαστές όπλων.

Την Κυριακή, για τρίτη νύχτα οι διαδηλωτές έστησαν σκηνές σε καταυλισμό στο Beinecke Plaza, σύμφωνα με τη φοιτητική εφημερίδα Yale Daily News.

BREAKING: Tonight at Columbia University!



Despite the threat of arrests, Columbia University students stand strong, protesting in solidarity with Palestine for the third consecutive night.



"Free, free Palestine!" 🇵🇸

Το πανεπιστήμιο είπε ότι στις διαμαρτυρίες συμμετείχαν «πολλές εκατοντάδες άτομα» το Σαββατοκύριακο.

Αν και ορισμένοι ακολούθησαν το κάλεσμα να αποχωρήσουν, άλλοι διαδηλωτές αγνόησαν «πολλαπλά αιτήματα», με αποτέλεσμα 47 συλλήψεις από την αστυνομία της πανεπιστημιούπολης, ανέφερε το πανεπιστήμιο.

Ομοίως, η αστυνομία της Νέας Υόρκης κλήθηκε στην πανεπιστημιούπολη της Κολούμπια την περασμένη εβδομάδα και συνέλαβε δεκάδες διαδηλωτές.

UPDATE: NYPD have entered the Columbia Palestine solidarity encampment and are threatening to arrest the protesters.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ραβίνος που σχετίζεται με το πανεπιστήμιο είχε στείλει μήνυμα σε 300 Εβραίους φοιτητές συμβουλεύοντάς τους να μείνουν μακριά από την πανεπιστημιούπολη μέχρι να «βελτιωθεί η κατάσταση».

Νωρίτερα, βίντεο που αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο φάνηκαν να δείχνουν ορισμένους διαδηλωτές να εκφράζουν την υποστήριξή τους στην επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Σε δήλωση για τον εορτασμό του εβραϊκού Πάσχα, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν καταδίκασε τον «κατάφωρο αντισημιτισμό» στις πανεπιστημιουπόλεις, χωρίς να αναφέρεται άμεσα σε κανένα ίδρυμα.

Εκτός από τις διαμαρτυρίες στα πανεπιστήμια, υπήρξαν επίσης ευρύτερες διαδηλώσεις στις ΗΠΑ για τα γεγονότα στη Γάζα.

Φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές απέκλεισαν πρόσφατα μεγάλους δρόμους σε όλη τη χώρα, περιορίζοντας την πρόσβαση σε αεροδρόμια, όπως σε Σικάγο και Σιάτλ, καθώς και τη γέφυρα Golden Gate στο Σαν Φρανσίσκο και τη γέφυρα του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη.