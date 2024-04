ΗΠΑ: Δεν πτοούνται από τελεσίγραφα οι φιλοπαλαιστίνιοι φοιτητές

Η αστυνομία προχώρησε στις προσαγωγές περίπου 100 ανθρώπων μεταξύ φιλοπαλαιστινιακών διαδηλωτών στο πανεπιστήμιο της Βοστώνης Northeastern University απαντώντας έτσι στη χρήση αντισημιτικών ύβρεων, όπως ανακοίνωσε το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Οι προσαγωγές έγιναν καθώς κάποιοι διαδηλωτές «ξεπέρασαν τα όρια» και ξεκίνησαν να φωνάζουν συνθήματα όπως «Σκοτώστε τους Εβραίους», ανέφερε ανακοίνωση του πανεπιστημίου στην πλατφόρμα Χ.

Οι διαδηλώσεις κατά του πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ κατά της Χαμάς ξεκίνησαν στις αρχές του μήνα στο αμερικανικό πανεπιστήμιο Κολούμπια και εξαπλώθηκαν σε πανεπιστημιουπόλεις ανά τη χώρα.

Συνιστούν σοβαρή πρόκληση για τη διοίκηση των αμερικανικών πανεπιστημίων, που προσπαθούν να εξισορροπήσουν τη δέσμευση των ιδρυμάτων για ελεύθερη έκφραση με τα παράπονα ότι οι διαδηλώσεις έχουν ξεπεράσει τα όρια.

Σε ανακοίνωσή του το Northeastern αναφέρει ότι η αστυνομία της πανεπιστημιούπολης υποστηριζόμενη από τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου επενέβησαν σήμερα για να διαλύσουν μια «κατάληψη χωρίς άδεια» στην πανεπιστημιούπολη.

Το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε ότι όσοι αρνήθηκαν να επιδείξουν φοιτητική ταυτότητα συνελήφθησαν.

Οι φοιτητές στις ΗΠΑ συνεχίζουν τις αντιπολεμικές κινητοποιήσεις, καθώς προχώρησαν σε συνελεύσεις και αποφάσισαν να συνεχίσουν τις καταλήψεις τους και ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Αρκετές σχολές καταδίκασαν τους προέδρους πανεπιστημίων που ζητούσαν τις προηγούμενες ημέρες την εμπλοκή της αστυνομίας για την απομάκρυνση των φοιτητών.

Το πανεπιστήμιο Κολούμπια συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τους φοιτητές που συμμετέχουν στην κατάληψη της πανεπιστημιούπολης στη σχολή της Νέας Υόρκης. Το πανεπιστήμιο ανέστειλε τη διορία που είχε δώσει στους φοιτητές για να εκκενώσουν τη σχολή. Την ίδια ώρα, η Σύγκλητος ενέκρινε ψήφισμα την Παρασκευή για τη δημιουργία ειδικής ομάδας προκειμένου να εξετάσει την ηγεσία της Διοίκησης, η οποία την περασμένη εβδομάδα ζητούσε από την αστυνομία να επέμβει στις καταλήψεις, με αποτέλεσμα να καταγραφούν πολλές συμπλοκές και περισσότερες από 100 συλλήψεις.

Η διοίκηση, προσπαθώντας να καταλαγιάσει η ένταση, έστειλε email στους φοιτητές την Παρασκευή το βράδυ λέγοντας ότι η παρουσία της αστυνομίας «αυτή τη στιγμή» θα ήταν αντιπαραγωγική, προσθέτοντας παράλληλα πως ελπίζουν ότι οι διαπραγματεύσεις θα δείξουν «συγκεκριμένα σημάδια προόδου». Στην επιστολή που εστάλη στους φοιτητές, η ηγεσία του πανεπιστημίου είπε ότι «υποστηρίζουμε τις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη με τους φοιτητές».

Οι διαδηλωτές σε όλη τη χώρα απαιτούν να κοπούν οι οικονομικοί δεσμοί με το Ισραήλ και να αποχωρήσουν οι αμερικανικές εταιρείες που επιτρέπουν ή και χρηματοδοτούν τη σύγκρουση.

Το Πολυτεχνείο της Καλιφόρνιας Humboldt είχε δώσει τελεσίγραφο στους διαδηλωτές που βρίσκονται μέσα στο κτίριο από τη Δευτέρα να απομακρυνθούν έως την Παρασκευή. Η προθεσμία παρήλθε και ελάχιστοι από τους διαδηλωτές έφυγαν, με την πλειονότητα των σπουδαστών να παραμένουν στην κατάληψη.

Στο Κολοράντο, η αστυνομία «εισέβαλε» την Παρασκευή στην πανεπιστημιούπολη Auraria του Ντένβερ που φιλοξενεί τρία πανεπιστήμια και κολέγια, συλλαμβάνοντας περίπου 40 διαδηλωτές με κατηγορίες παραβίασης.

Οι αποφάσεις να κληθούν οι αρχές επιβολής του νόμου, που οδήγησαν σε εκατοντάδες συλλήψεις σε όλη τη χώρα, ώθησαν μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού σε πανεπιστήμια σε Καλιφόρνια, Τζόρτζια και Τέξας να ξεκινήσουν ή να περάσουν ψήφους δυσπιστίας στην ηγεσία τους. Είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολικές επιπλήξεις, χωρίς την εξουσία να απομακρύνουν τους προέδρους τους.

Όμως οι εντάσεις σωρεύουν πιέσεις στους λειτουργούς, οι οποίοι ήδη προσπαθούν να επιλύσουν τις διαμαρτυρίες καθώς πλησιάζουν οι τελετές αποφοίτησης του Μαΐου.

Ταυτόχρονα το αντιπολεμικό κίνημα μεταφέρεται και στην Ευρώπη. Στη Γαλλία, φοιτητές στο Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών του Παρισιού, στους απόφοιτους του οποίου συγκαταλέγεται και ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, απέκλεισαν την πρόσβαση σε κτίριο της πανεπιστημιούπολης και τα μαθήματα έγιναν διαδικτυακά.

Powerful scene happening now at Sciences Po in Paris as students chant in unison:



“We are here, we are here! For the honor of Palestine and all those who are murdered, even if Macron doesn’t want it, we are here!”



🇵🇸 🔥 pic.twitter.com/AU9vp89lIl