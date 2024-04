Επίθεση Χούθι κατά ελληνόκτητου πλοίου

Οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν κατά τη διάρκεια της νύχτας την ευθύνη για σειρά πληγμάτων εναντίον δύο εμπορικών και άλλων δύο πολεμικών πλοίων, συμπεριλαμβανομένου ενός στο οποίο βλήμα κατέπεσε πολύ κοντά σε ελληνικό δεξαμενόπλοιο ανοικτά της Υεμένης, χωρίς πάντως να αναφερθούν θύματα, σύμφωνα με βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας και τον αμερικανικό στρατό.

Χθες σημειώθηκε έκρηξη στην Ερυθρά Θάλασσα «πολύ κοντά» σε εμπορικό πλοίο, 54 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από τη νότια υεμενίτικη πόλη Μόχα, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO, σύμφωνα με την οποία «σκάφος και πλήρωμα αναφέρθηκε πως είναι σώα».

Η Ambrey, εταιρεία ναυτικής ασφάλειας, ανέφερε πως «πιθανόν» πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό σημαία Μάλτας έγινε στόχος ενώ εκτελούσε δρομολόγιο από το Τζιμπουτί στην Τζέντα, στη Σαουδική Αραβία.

Το εμπορικό πλοίο έγινε στόχος «τριών πυραύλων», ανέφερε η Ambrey. Στοχοποιήθηκε επειδή έχει χρησιμοποιηθεί για εμπορικές συναλλαγές με το Ισραήλ, κατά την ίδια πηγή.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι ανακοίνωσε πως εξαπολύθηκαν επιθέσεις εναντίον των πλοίων Cyclades, στην Ερυθρά Θάλασσα, MSC Orion στον Ινδικό Ωκεανό, ενός αντιτορπιλικού κι ενός καταδρομικού του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στην περιοχή.

Σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), το Cyclades είναι ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο υπό σημαία Μάλτας που έγινε στόχος τριών πυραύλων και ισάριθμων drones των Χούθι.

April 29 Red Sea Update



Between 10:00 a.m. and 5:20 p.m. (Sanaa time) on April 29, Iranian-backed Houthi terrorists fired three anti-ship ballistic missiles (ASBM) and three UAVs from Yemen into the Red Sea towards MV Cyclades, a Malta-flagged, Greece-owned vessel. Initial… pic.twitter.com/r49g6PWO2H