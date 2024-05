ΠΟΥ: Μόνο για τρεις μέρες αρκούν τα καύσιμα στα νοσοκομεία της νότιας Γάζας

Ένα από τα τρία νοσοκομεία στη Ράφα, το Αλ-Νατζάρ, δεν λειτουργεί πλέον λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στην περιοχή, επεσήμανε με ανάρτησή του στο Χ ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Την ίδια στιγμή τόνισε πως τα καύσιμα για τη λειτουργία των νοσοκομείων στη νότια Λωρίδα της Γάζας αρκούν μόνο για τρεις μέρες, υπογραμμίζοντας πως «σύντομα θα σταματήσουν να λειτουργούν».

One of the three hospitals in Rafah, Al-Najjar, is no longer functioning due to the ongoing hostilities in its vicinity and the military operation in Rafah.



The closure of the border crossing continues to prevent the UN from bringing fuel. Without fuel all humanitarian…