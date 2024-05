Βρετανία: Αυξήθηκε 0,6% το ΑΕΠ το 1ο τρίμηνο

Η βρετανική οικονομία του αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,6% το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ανέφερε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS).

O ρυθμός ανόδου του βρετανικού ΑΕΠ ήταν υψηλότερος από τις προσδοκίες των αναλυτών και της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE) η οποία έκανε λόγο για "τέλος της ύφεσης".

Το ONS αναφέρει ότι η ανάκαμψη προήλθε από τον τομέα των υπηρεσιών και τη βιομηχανία:

Η δραστηριότητα στις υπηρεσίες αυξήθηκε κατά 0,7% το 1ο τρίμηνο με ευρεία ανάπτυξη σε ολόκληρο τον τομέα. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,8% ενώ ο κλάδος των κατασκευών υποχώρησε κατά 0,9%.

Οι αυξήσεις στον όγκο του καθαρού εμπορίου, των δαπανών των νοικοκυριών και των κρατικών δαπανών, εν μέρει αντισταθμίστηκαν από τις μειώσεις του ακαθάριστου σχηματισμού κεφαλαίου.

