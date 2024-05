Γεωργία: Ψηφίστηκε ο νόμος περί «ξένων πρακτόρων» που έβγαλε χιλιάδες στον δρόμο

Ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο της Γεωργίας ο νόμος για την «ξένη επιρροή» (ή, αλλιώς, για τους ξένους πράκτορες), τον οποίο η αντιπολίτευση καταδικάζει ως εμπνευσμένο από το Κρεμλίνο, με σκοπό την καταστολή της κοινωνίας πολιτών.

Η πλειοψηφία των βουλευτών υποστήριξε το νομοσχέδιο σε ψηφοφορία σήμερα Τρίτη, παρά τις συνεχείς διαδηλώσεις που έχουν βγάλει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους της Τιφλίδας.

Τις τελευταίες ημέρες, η αστυνομία κατηγορήθηκε για ξυλοδαρμό διαδηλωτών που συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο, ενώ την Τρίτη η βία εξαπλώθηκε στην αίθουσα.

Ένας βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Γεωργιανό Όνειρο χρειάστηκε να συγκρατηθεί από φρουρούς ασφαλείας καθώς παραλίγο να ορμήσει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Λεβάν Χαμπεϊσβίλι, όπως μεταδίδει ο Guardian.

