Νεκροί ο πρόεδρος και ο ΥΠΕΞ του Ιράν, «έγιναν μάρτυρες»

Ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραΐμ Ραΐσι και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη το ελικόπτερο που τους μετέφερε, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr. «Όλοι οι επιβάτες του ελικοπτέρου που μετέφερε τον Ιρανό Πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικό έγιναν Μάρτυρες» ανέφερε χαρακτηριστικά το πρακτορείο.

Ο πρόεδρος της Ιρανικής Εταιρείας Ερυθράς Ημισελήνου (IRCS) επιβεβαίωσε ότι οι ομάδες διάσωσης και έρευνας εντόπισαν το ελικόπτερο του προέδρου του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι, το οποίο συνετρίβη χθες.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο Πιρ-Χουσεϊν Κολιβάντ ανακοίνωσε την εύρεση του ελικοπτέρου, λέγοντας ότι οι ομάδες έφτασαν στα συντρίμμια του. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά δήλωσε ότι «η κατάσταση δεν είναι καλή».

«73 ομάδες διάσωσης βρίσκονται στην περιοχή έρευνας του ελικοπτέρου στο χωριό Ταβάλ με προηγμένο και εξειδικευμένο εξοπλισμό», πρόσθεσε.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν αναφέρει ότι δεν υπάρχει «κανένα σημάδι» ζωής μεταξύ των επιβατών του ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι και άλλους αξιωματούχους.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το ελικόπτερο του προέδρου Ραΐσι κάηκε ολοσχερώς κατά τη συντριβή και ότι υπάρχει φόβος πως όλοι οι επιβαίνοντας είναι νεκροί.

BREAKING: RESCUERS HAVE REACHED THE CRASH SITE OF THE PRESIDENT OF IRAN RAISI



“The presence of the rescue team at the crash site of the helicopter carrying the president



Footage of the President's helicopter crash in #Iran has been released by authorities.



There are no signs of survivors.



BREAKING — The most clear aerial footage of Raisi helicopter crash site in Iran so far pic.twitter.com/G2J9QfYUKO — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 20, 2024

Τουρκικό drone εντόπισε «πηγή θερμότητας»

Νωρίτερα, τουρκικό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένα εναέριο όχημα τύπου Akıncı εντόπισε «πηγή θερμότητας που υπάρχουν υποψίες πως είναι τα συντρίμμια ελικοπτέρου που μετέφερε τον ιρανό πρόεδρο (Εμπραχίμ) Ραϊσί» και «οι συντεταγμένες κοινοποιήθηκαν στις ιρανικές αρχές», όπως ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu μέσω X, μεταφορτώνοντας βίντεο θερμικής κάμερας.

Η Κίνα «βαθιά ανήσυχη»

Η διπλωματία της Κίνας εξέφρασε σήμερα τη «βαθιά ανησυχία» της μετά τη συντριβή ελικοπτέρου στο οποίο επέβαιναν ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί και ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής του Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, προσφέροντας τη συνδρομή της στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

«Η Κίνα είναι βαθιά ανήσυχη για την απότομη προσγείωση του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε ο πρόεδρος Ραϊσί και ευχόμαστε ο πρόεδρος Ραϊσί, οι άλλοι επιβαίνοντες και το πλήρωμα να βρεθούν σώοι», τόνισε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Έκτακτη κυβερνητική συνεδρίαση στην Τεχεράνη

Η ιρανική κυβέρνηση συνεδρίασε εκτάκτως υπό τον πρώτο αντιπρόεδρο Μουχάμαντ Μουχμπάρ μετά τη συντριβή νωρίτερα χθες Κυριακή του ελικοπτέρου τύπου Bell 212 στο οποίο επέβαιναν ο πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί και ο υπουργός Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ.

Η κυβέρνηση ενέκρινε περαιτέρω κινητοποίηση στο πλαίσιο της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, την οποία περιπλέκουν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Κάπου 65 ομάδες συμμετέχουν σ’ αυτές, συμπεριλαμβανομένου προσωπικού των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Βάσει του ισχύοντος πρωτοκόλλου ο κ. Μουχμπάρ, 69 ετών, θα αναλάβει πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε περίπτωση θανάτου του κ. Ραϊσί.

Πηγή: IRNA, Reuters, Associated Press