Συναγερμός στο Ιράν: Ατύχημα με ελικόπτερο του προέδρου Ραΐσι

«Θύμα ατυχήματος» σε ελικόπτερο αποκαλούν ιρανικά μέσα ενημέρωσης τον Πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι ενώ περιγράφουν έρευνες σε εξέλιξη στη βορειοδυτικό Ιράν όπου πραγματοποιήθηκε αναγκαστική προσγείωση.

Τρία ελικόπτερα μετέφεραν την ιρανική ηγεσία στο Αζερμπαϊτζάν και τα δύο είναι ασφαλή. Για το τρίτο διεξάγονται έρευνες, ενώ η ιρανική τηλεόραση μεταδίδει προσευχές και οι ασάφειες συνεχίζονται.

Νωρίτερα έγινε λόγος για αναγκαστική προσγείωση στη μεθόριο με το Αζερμπαϊτζάν. Ο Ιρανός πρόεδρος επέζησε, μετέδωσε με το SNN News δίνοντας και βίντεο από το εσωτερικό του ελικοπτέρου «μία ώρα πριν το συμβάν κι ενώ επικρατούσε πυκνή ομίχλη και βροχή»..

Incident Reported for Helicopter Carrying Iranian President

Reports indicate that the helicopter carrying Ebrahim Raisi, the President of the Islamic Republic of #Iran, has experienced an incident in East Azerbaijan.

However, some of the president's companions on this helicopter… pic.twitter.com/pwr0R3Qtze