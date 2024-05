Ενας νεκρός και 30 τραυματίες από αναταράξεις σε πτήση Λονδίνο-Σιγκαπούρη

Πτήση της Singapore Airlines από το Λονδίνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Μπανγκόκ σήμερα Τρίτη, λόγω σοβαρών αναταράξεων, ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία, με έναν επιβάτη στο αεροσκάφος νεκρό και δεκάδες τραυματίες.

Πληροφορίες που δημοσιεύονται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για κενό αέρος 1.800 μέτρων.

Η Singapore Airlines δεν ανέφερε πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν. Πολλά μέσα ενημέρωσης της Ταϊλάνδης ανέφεραν ότι υπήρχαν 30 τραυματίες.

One person dead after severe turbulence on London-Singapore SIA flight SQ321 dropped about 6000 feet due to an air pocket. One person dead https://t.co/8C6Ya22B46 pic.twitter.com/YEK6CwvJPu

Οπως μεταδίδει το Reuters, το αεροπλάνο Boeing 777-300ER με 211 επιβάτες και 18 μέλη πληρώματος κατευθυνόταν προς τη Σιγκαπούρη, όταν πραγματοποίησε την αναγκαστική προσγείωση, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου Suvarnabhumi της Μπανγκόκ δήλωσε ότι ιατρική ομάδα είναι σε ετοιμότητα.

«Προτεραιότητά μας είναι να παράσχουμε κάθε δυνατή βοήθεια σε όλους τους επιβάτες και στο πλήρωμα που επέβαιναν στο αεροσκάφος», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία. «Συνεργαζόμαστε με τις τοπικές αρχές της Ταϊλάνδης για να παράσχουμε την απαραίτητη ιατρική βοήθεια».

5:00pm More than 10 ambulances have been mobilized to help transport more than 20 injured passengers from Suvarnabhumi Airport to Samitivej Hospital. Singapore Airlines has confirmed one fatality.



📷 พงศกร รอดภัย ผู้สื่อข่าวสมุทรปราการ ครับ | #Thailand pic.twitter.com/33xltDfx4Z