Κοινή ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμυνας ζητούν Μητσοτάκης και Τουσκ

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πολωνός ομόλογός του Ντόναλντ Τουσκ ζήτησαν από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν να αναλάβει προσπάθειες για τη δημιουργία μιας κοινής ασπίδας αεράμυνας που θα χρηματοδοτείται από το μπλοκ.

Η ΕΕ χρειάζεται ένα νέο «εμβληματικό πρόγραμμα», όπως μια ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμυνας, έγραψαν στην επιστολή οι δύο πρωθυπουργοί, σύμφωνα με πηγή του Bloomberg.

Η Φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την ιδέα σε ανάρτηση στο X την Πέμπτη, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή της για περισσότερα κοινά αμυντικά έργα.

Ukraine is fighting a war of freedom against oppression.



Ukraine fights for our values.



So let's keep supporting Ukraine & ramp up our defence at the same time



We need less fragmentation and common projects



Like an air defence shield as proposed by @kmitsotakis & @donaldtusk. pic.twitter.com/r06IKFkb7X