Πάνω από 2.000 άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί στην Παπούα Νέα Γουινέα

Οι αρχές στην Παπούα Νέα Γουινέα αναφέρουν ότι περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι μπορεί να έχουν θαφτεί από την κατολίσθηση της Παρασκευής που σάρωσε ένα απομακρυσμένο χωριό, μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα επιστολή προς τα Ηνωμένα Έθνη.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η πρόβλεψη από το κέντρο καταστροφών της χώρας του Ειρηνικού ακολουθεί μια προηγούμενη εκτίμηση του ΟΗΕ ότι 670 άνθρωποι είχαν παγιδευτεί κάτω από χώμα και μπάζα βάθους έως και 8 μέτρων και ότι υπάρχουν φόβοι για τον θάνατό τους.

"Η κατολίσθηση έθαψε ζωντανούς περισσότερους από 2.000 ανθρώπους και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε κτίρια, κήπους με τρόφιμα και έχει σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική γραμμή ζωής της χώρας", ανέφερε το Εθνικό Κέντρο Καταστροφών σε επιστολή του προς τον ΟΗΕ, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Γαλλικού Πρακτορείου και του Associated Press.

