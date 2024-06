Οι αγρότες επανέρχονται: Εκλεισαν τα σύνορα Γαλλίας-Ισπανίας

Ισπανοί και Γάλλοι αγρότες απέκλεισαν δρόμους κατά μήκος των συνόρων στην οροσειρά των Πυρηναίων σήμερα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ενόψει και των ευρωεκλογών, για τον αθέμιτο ανταγωνισμό που, όπως λένε, αντιμετωπίζουν από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νωρίτερα φέτος, οι αγρότες έκλεισαν επί εβδομάδες πολλούς δρόμους σε χώρες της ΕΕ, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τους φόρους, τη γραφειοκρατία, τους υπερβολικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς και τον ανταγωνισμό από τις φτηνές εισαγωγές τροφίμων.

Με δεκάδες τρακτέρ, Ισπανοί και Γάλλοι αγρότες έκλεισαν και τις δύο πλευρές των συνόρων στον αυτοκινητόδρομο ΑΡ-8 στη Χώρα των Βάσκων και τον ΑΡ-7 στην Καταλονία.

«Αφού έχουμε ευρωεκλογές, ας δούμε αν οι πολιτικοί μας αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα τον τομέα και ακούν τα αιτήματά μας», είπε ο Ισπανός (Βάσκος) αγρότης Ζοζέπ Ζουσκαφράσε, 54 ετών.

«Είναι σημαντική (η διαμαρτυρία) επειδή στη Γαλλία η γεωργία είναι σκληρή δουλειά. Την παραμελούν εδώ και 20 χρόνια ή και περισσότερο. Κι εμείς ταΐζουμε τον κόσμο, ξέρετε», είπε ο Γάλλος Σιλβέν Φουρίκ, 39 ετών.

