Ταπεινά συγγνώμη ζήτησε ο Βρετανός πρωθυπουργός

Ο Ρίσι Σούνακ ζήτησε ταπεινά συγγνώμη, αφού κατηγορήθηκε για «παράβαση καθήκοντος», επειδή επέστρεψε νωρίτερα από τις εκδηλώσεις μνήμης της D-Day στη Γαλλία για μια συνέντευξη, στην οποία επιτέθηκε στα υποτιθέμενα φορολογικά σχέδια των Εργατικών (σ.σ. Η συμμαχική απόβαση στη Νορμανδία ξεκίνησε στις 6 Ιουνίου 1944).

Oπως σημειώνουν οι Financial Times, το επεισόδιο είναι εξαιρετικά επιζήμιο για τον συντηρητικό πρωθυπουργό, ο οποίος έχασε μια εκδήλωση μνήμης στην παραλία Omaha Beach, για να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο και να επαναλάβει έναν εξαιρετικά αμφισβητούμενο ισχυρισμό ότι οι Εργατικοί θα αυξήσουν τους φόρους κατά 2.000 λίρες ανά νοικοκυριό.

Οι Εργατικοί κατηγόρησαν τον Σούνακ για «παράβαση καθήκοντος» ενώ ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών σερ Εντ Ντέιβι δήλωσε ότι «ντρόπιασε» το αξίωμα του πρωθυπουργού.

O Σούνακ αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη, γράφοντας στο Χ: «Το τελευταίο πράγμα που θέλω είναι οι εκδηλώσεις μνήμης να επισκιαστούν από την πολιτική.

Νοιάζομαι βαθιά για τους βετεράνους και ήταν τιμή μου να εκπροσωπήσω το Ηνωμένο Βασίλειο σε διάφορες εκδηλώσεις στο Πόρτσμουθ και στη Γαλλία τις τελευταίες δύο ημέρες και να συναντήσω εκείνους που πολέμησαν τόσο γενναία.

Μετά την ολοκλήρωση της βρετανικής εκδήλωσης στη Νορμανδία, επέστρεψα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα που το σκέφτομαι, ήταν λάθος που δεν έμεινα περισσότερο στη Γαλλία -και ζητώ συγγνώμη», πρόσθεσε.

