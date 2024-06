Βρετανία: Δεύτερη επίθεση στον Νάιτζελ Φάρατζ σε λίγες μέρες

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο ηγέτης του ακροδεξιού Μεταρρυθμιστικού Κόμματος, δέχτηκε επίθεση σήμερα, τη δεύτερη αφότου ξεκίνησε την προεκλογική εκστρατεία του, όταν ένας άνδρας εκτόξευσε αντικείμενα εναντίον του κατά τη διάρκεια περιοδείας με ανοιχτό λεωφορείο.

Ο Φάρατζ περνούσε από το Μπάρνσλι, στη βόρεια Αγγλία, χαιρετίζοντας το πλήθος από το λεωφορείο, όταν ένας άνδρας του πέταξε κάτι που έμοιαζε με μεγάλες, σπασμένες πέτρες, όπως δείχνουν τα πλάνα στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Τα αντικείμενα δεν τον πέτυχαν.

A deranged leftist has just been attacked @Nigel_Farage for the second time in a week.



Attacks on right wing politicians is now rife across Europe and the "mainstream media" purposely ignore the problem, celebrate it even. pic.twitter.com/iLrYzxue83