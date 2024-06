Εξαγορά της Whirlpool εξετάζει η Bosch

Σενάρια εξαγορών κυκλοφορούν στον τομέα των ηλεκτρικών ειδών κουζίνας, με το πιο «βαρύ» να αναφέρει ότι ο γερμανικός όμιλος Robert Bosch επεξεργάζεται πιθανή πρόταση για την αμερικανική εταιρεία κατασκευής συσκευών Whirlpool.

Σύμφωνα με το Reuters, η Bosch συνομιλεί με πιθανούς συμβούλους σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τη Whirlpool, η οποία έχει κεφαλαιοποίηση περίπου 4,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Whirlpool κατασκευάζει πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια, ψυγεία, καταψύκτες, φούρνους κουζίνας, φούρνους μικροκυμάτων, εστίες μαγειρέματος, απορροφητήρες και πλυντήρια πιάτων.

Η φήμη προκάλεσε δυνατά απόνερα στη Wall Street – οι μετοχές της Whirlpool εκτινάσσονται 13%.

$WHR German appliance and engineering products maker Robert Bosch is considering an acquisition of Whirlpool (WHR), Reuters reported Wednesday, citing people familiar with the matter.



The company has an estimated market capitalization of $4.8 billion. The sources told Reuters it… pic.twitter.com/GUU0etRtJX