Απετράπη απόπειρα πραξικοπήματος στη Βολιβία

Η βολιβιανή αστυνομία συνέλαβε τον πρώην αρχηγό του γενικού επιτελείου στρατού Χουάν Χοσέ Σούνιγα, ο οποίος κατηγορείται για «απόπειρα πραξικοπήματος».

Εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Βολιβίας δείχνουν τον στρατηγό Σούνιγα να οδηγείται σε αστυνομικό όχημα, αμέσως μετά από σύντομες δηλώσεις του σε δημοσιογράφους. «Είστε υπό κράτηση, στρατηγέ», του είπε ο υφυπουργός Εσωτερικών Τζόνι Αγκιλέρα.

Βαριά οπλισμένοι στρατιώτες και τεθωρακισμένα οχήματα είχαν αναπτυχθεί νωρίτερα στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας Λα Πας, περικυκλώνοντας την έδρα της κυβέρνησης.

👀 Bolivia coup plotter General Zúñiga EXHIBITED IN HANDCUFFS



"We are going to make our country's democracy be respected, whatever it takes." pic.twitter.com/t0rCuUWhaA