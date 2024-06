Οι Δημοκρατικοί σκέφτονται το αδιανόητο: Να φύγει ο Μπάιντεν

Οι Δημοκρατικοί έχουν πανικοβληθεί τόσο πολύ από την παραπαίουσα απόδοση του προέδρου Τζο Μπάιντεν στο debate, που κάποιοι συζητούν ενεργά αυτό που κάποτε ήταν αδιανόητο: την αντικατάστασή του.

Τρεις στρατηγικοί σύμβουλοι που βρίσκονται κοντά σε τρεις πιθανούς προεδρικούς υποψηφίους των Δημοκρατικών δήλωσαν ότι βομβαρδίζονταν με γραπτά μηνύματα καθ' όλη τη διάρκεια του debate.

Ένας σύμβουλος είπε ότι έλαβαν εκκλήσεις να βγει ο υποψήφιός τους μπροστά ως εναλλακτική λύση στον Μπάιντεν.

Ένας άλλος σύμβουλος δήλωσε ότι «είχαν λάβει μηνύματα από σημαντικούς χορηγούς, στα οποία έγραφαν "καταστροφή" και το κόμμα πρέπει να κάνει κάτι», αλλά αναγνώρισε ότι «δεν είναι πολύ πιθανό, αν ο Μπάιντεν δεν κάνει στην άκρη».

Ήταν μεταξύ των περισσότερων από δώδεκα Δημοκρατικών που μίλησαν στο Politico, στους περισσότερους από τους οποίους παραχωρήθηκε ανωνυμία για να μιλήσουν ελεύθερα.

Ένας μεγάλος χορηγός των Δημοκρατικών και υποστηρικτής του Μπάιντεν δήλωσε ότι ήρθε η ώρα ο πρόεδρος να τερματίσει την εκστρατεία του. Το πρόσωπο αυτό χαρακτήρισε τη βραδιά του Μπάιντεν ως «τη χειρότερη εμφάνιση στην Ιστορία» και είπε ότι ο Μπάιντεν ήταν «τόσο κακός που κανείς δεν θα δώσει σημασία στα ψέματα του Τραμπ».

«Ο Μπάιντεν πρέπει να αποσυρθεί. Χωρίς αμφιβολία», ανέφερε ο χορηγός σε γραπτό μήνυμα, προτείνοντας ένα εναλλακτικό ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τους κυβερνήτες του Μέριλαντ και του Μίσιγκαν.

Shame on Democrats for carrying this senile old bird over the finish line in 2020. For any honest and forthright Americans, this old vessel is a national humiliation….#DebateNight #Biden pic.twitter.com/VgLFtlFmwl