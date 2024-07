Βρετανία-exit poll: Σαρωτική νίκη για τους Εργατικούς με 410 έδρες

Επιβεβαιώνοντας τις δημοσκοπήσεις και το πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί εδώ και πολύ καιρό στη Βρετανία, το exit poll που ανακοινώθηκε μετά το κλείσιμο της κάλπης στη χώρα δείχνει θρίαμβο των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ με 410 έδρες.

Οι Συντηρητικοί με επικεφαλής τον Ρίσι Σούνακ υφίστανται ιστορική ήττα με 131 έδρες. Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες ανακάμπτουν με 61 έδρες, ενώ το ακροδεξιό μεταρρυθμιστικό κόμμα του Νάιγκελ Φάρατζ κατακτά 13 έδρες. Το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα καταλαμβάνει 10 έδρες, το ουαλικό Plaid Cymru έχει τέσσερις έδρες, ενώ δύο βουλευτές εκλέγουν οι Πράσινοι. Δεκαεννέα βουλευτικά έδρανα θα μοιραστούν σε λοιπές δυνάμεις και ανεξάρτητους.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες διαφορές πρώτου με δεύτερο κόμμα στα βρετανικά κοινοβουλευτικά χρονικά, καθώς οι Εργατικοί εκλέγουν 279 βουλευτές και βουλεύτριες παραπάνω από τους δεύτερους Τόρις, στη βρετανική Βουλή των 650 εδρών. Ενδεικτικά, μιας και οι Βρετανοί αρέσκονται στα στατιστικά, σημειώνεται ότι ο αριθμός εδρών που καταλαμβάνουν οι Συντηρητικοί είναι ο χαμηλότερός τους από τις αρχές του 20ού αιώνα, ενώ οι Εργατικοί σχεδόν ακούμπησαν το δικό τους ιστορικό ρεκόρ των 418 εδρών, από τη νίκη Μπλερ το 1997.

The Labour Party is set to win a UK general election landslide with a majority of 170, according to an exit poll for the BBC, ITV and Sky Follow #BBCElection live: https://t.co/h6HN8qnX74 pic.twitter.com/mY9ewPiM1u

Τα επίσημα αποτελέσματα από την καταμέτρηση των ψήφων αναμένονται κατά τη διάρκεια της νύχτας μέχρι νωρίς το πρωί. Σημειώνεται ότι τα βρετανικά exit polls τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζονται από την υψηλή ευστοχία των μετρήσεών τους. Η αποτύπωση σε κοινοβουλευτική δύναμη και όχι σε εθνικό ποσοστό οφείλεται στο απλό σύστημα των μικρών μονοεδρικών περιφερειών που ισχύει στη χώρα.

Η συμμετοχή κρίνεται ικανοποιητική, στα ίδια επίπεδα με το 2019, καθώς ανήλθε στο 67%.

Ο ηγέτης των Εργατικών και επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, με άμεση ανάρτησή του, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όσους εργάστηκαν και ψήφισαν υπέρ του «αλλαγμένου» κόμματός του.

To everyone who has campaigned for Labour in this election, to everyone who voted for us and put their trust in our changed Labour Party - thank you. https://t.co/q6yDNPnAbo