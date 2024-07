Τι σημαίνει για την εκλογική κούρσα η απόπειρα δολοφονίας Τραμπ

Η απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσυλβάνια μετατράπηκε αμέσως σε ένα κομμάτι της εικονογραφίας του υποψήφιου προέδρου που πιθανότατα θα δώσει τεράστια ώθηση στην υποψηφιότητά του.

Η εικόνα του —με τη γροθιά υψωμένη πάνω από το κεφάλι και το ματωμένο δεξί αυτί, καθώς πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας τον περικυκλώνουν ενώ η αμερικανική σημαία κυματίζει στο βάθος— πλημμύρισε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την τηλεόραση.

Οι υποστηρικτές του, πολλοί από τους οποίους τον έβλεπαν ως φιγούρα του κινήματος MAGA (Μake America Great Again) και «μάρτυρα» πολύ πριν την επίθεση, χρησιμοποίησαν τις φωτογραφίες ως μεταφορική εικόνα για την ανθεκτικότητα του πρώην προέδρου.

Αρκετοί υποψήφιοι αντιπρόεδροι σε μια πιθανή νίκη του και γερουσιαστές εξέφρασαν την υποστήριξή τους και μοιράστηκαν εικόνες από τη σκηνή, ενώ ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ δημοσίευσε ένα μήνυμα στο X που έλεγε: «Υποστηρίζω πλήρως τον Πρόεδρο Τραμπ και ελπίζω για ταχεία ανάρρωσή του».

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF