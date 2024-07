Η έξοδος Μπάιντεν, η δήλωση Ομπάμα και η επόμενη μέρα στις ΗΠΑ

Ο Τζο Μπάιντεν έγραψε ιστορία. Ο γηραιότερος πρόεδρος της Αμερικής έγινε επίσης ο πρώτος που παραιτήθηκε οικειοθελώς από την εξουσία μετά τον Λίντον Τζόνσον το 1968 και πριν από αυτό, τον Τζορτζ Ουάσιγκτον το 1796.

Η απόφασή του να παραιτηθεί ως υποψήφιος, η οποία ήρθε μετά από εβδομάδες έντονων συζητήσεων στο Δημοκρατικό Κόμμα για την κατάσταση της υγείας του, αναμένεται να επιφέρει περισσότερες ιστορικές πρωτιές.

Η υποστήριξή του προς την Κάμαλα Χάρις, την αντιπρόεδρό του, θα εξασφαλίσει πιθανώς την πρώτη προεδρική υποψηφιότητα μιας μη λευκής γυναίκας. Σε περίπτωση που κερδίσει στο συνέδριο τον επόμενο μήνα, η Χάρις θα έμπαινε στην επίσημη προεκλογική περίοδο με περίπου ίσες πιθανότητες με τον Τζο Μπάιντεν να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και ο Μπάιντεν έχασε χρόνο μέχρι να λάβει αυτή την απόφαση, άφησε αρκετό χρόνο στους Δημοκρατικούς να ενωθούν γύρω από την Χάρις ή άλλον υποψήφιο στο συνέδριο του κόμματος στο Σικάγο τον επόμενο μήνα, σημειώνουν οι Financial Times.

Το αν το ιστορικό αυτό συνέδριο θα δώσει το χρίσμα στην Χάρις, την οποία ο Μπάιντεν έχει δεσμευτεί ότι θα στηρίξει, ή θα οδηγήσει τους Δημοκρατικούς σε διχασμό, θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Πιθανοί υποψήφιοι, όπως ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ο Γκάβιν Νιούσομ (δήλωσε ήδη ότι στηρίζει την Καμάλ Χάρις), η Γκρέτσεν Γουίτμερ του Μίσιγκαν και ο υπουργός Μεταφορών του Μπάιντεν, Πιτ Μπούτιτζιγκ, θα πρέπει να σκεφτούν πολύ και σκληρά για το αν θέλουν να μετατρέψουν τη φυσική πλέον πορεία της Χάρις προς την υποψηφιότητα σε γνήσιο αγώνα.

Σημειώνεται ότι ενώ εχθές πολλά στελέχη των Δημοκρατικών έσπευσαν να στηρίξουν την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις, οορισμένες από τις πιο σημαντικές μορφές της παράταξης, ιδίως ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, δεν έχουν εκφραστεί. Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, που εξήρε την απόφαση του προέδρου Μπάιντεν να παραμερίσει, επίσης επέλεξε να μην εκφραστεί.

Ο κίνδυνος να θεωρηθεί ότι εμποδίζουν την άνοδο μιας έγχρωμης γυναίκας είναι πολύ μεγάλος. Αν πληγώσουν τη Χάρις αλλά δεν καταφέρουν να την κερδίσουν, θα κινδύνευαν να κατηγορηθούν για την ήττα της τον Νοέμβριο.

Από την άλλη πλευρά, η Χάρις δεν θεωρείται ευρέως ισχυρός υποψήφιος. Οι πρώτοι 18 μήνες της ως αντιπρόεδρος ήταν μια σειρά από καταστροφές δημοσίων σχέσεων, καθώς μπέρδευε συνεχώς τα λόγια της δυσκολευόταν να πείσει οποιονδήποτε ότι είχε τον έλεγχο της κατάστασης όταν ανέλαβε να βρει λύσεις για την κρίση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού. Η ομάδα γύρω από τον Μπάιντεν δεν έκρυψε ποτέ την μικρή εκτίμηση που είχε στις ικανότητές της.

Από τότε, ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ της ομάδας της Χάρις και των στελεχών γύρω από τον Μπάιντεν έχουν βελτιωθεί. Έγινε η πιο αποτελεσματική εκπρόσωπος σε όλη τη χώρα για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση και έδειξε περισσότερη αυτοπεποίθηση μπροστά στο κοινό, πρωτοστατώντας στις επιθέσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή τις δικαστικές του περιπέτειες.

Επίσης, υπάρχουν αυτοί που φοβούνται ότι η Χάρις θα δυσκολευτεί να προσεγγίσει τους μετριοπαθείς Δημοκρατικούς και τους ανεξάρτητους ψηφοφόρους που εγκρίνουν τις κεντρώες πολιτικές του Μπάιντεν.

«Η μεγαλύτερη αδυναμία της είναι ότι η δημόσια εικόνα της έχει συνδεθεί με την ακροαριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος, η οποία όμως δεν μπορεί να κερδίσει εθνικές εκλογές», δήλωσε επίσης στο Reuters ο Ντμίτρι Μέλχορν, σύμβουλος του Ράιντ Χόφμαν, συνιδρυτή του LinkedIn και σημαντικού δωρητή του Δημοκρατικού Κόμματος.

Πάντως, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες κέρδισε πόντους με την στάση της απέναντι σε σειρά θεμάτων αλλά και λόγω της αδιαμφισβήτητης δημόσιας πίστης της στον Τζο Μπάιντεν καθώς εξέταζε το σενάριο απόσυρσης. Πολλοί πιστεύουν ότι έχει υποτιμηθεί από τα μέσα ενημέρωσης και την κοινή γνώμη, γεγονός που της δίνει περίπου τα ίδια χαμηλά ποσοστά δημοφιλίας με τον Μπάιντεν.

Είναι δύσκολη μια πρόβλεψη για το τι θα συμβεί στη συνέχεια στο πολιτικό δράμα των ΗΠΑ που μοιάζει με το... House of Cards. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο για έναν Πρόεδρο να παραιτηθεί τόσο αργά πριν τις γενικές εκλογές. Ούτε υπάρχει πρόσφατο παράδειγμα κόμματος που κέρδισε τον Λευκό Οίκο μετά από μάχη για το χρίσμα σε συνέδριο.

Οι πιθανοί αμφισβητίες της Χάρις θα πρέπει να σταθμίσουν αυτά τα γεγονότα με τις φιλοδοξίες τους. Αλλά και η Χάρις θα πρέπει επίσης να σταθμίσει το ότι επωφελήθηκε από μια αντιδημοκρατική διαδικασία. Ό,τι και να γίνει, θα γράψει ιστορία.

Την υποστήριξή τους στην υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις ανακοίνωσαν αμέσως μετά την δήλωση Μπάιντεν ότι της δίνει το χρίσμα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και η σύζυγός του Χίλαρι.

Στην ανακοίνωσή τους, ευχαρίστησαν τον Τζο Μπάιντεν για όσα πέτυχε και σημειώνουν: «Εχουμε την τιμή να συμφωνήσουμε με τον Πρόεδρο στην στήριξη της αντιπροέδρου Χάρις και θα κάνουμε ότι μπορούμε για να τη στηρίξουμε.

«Εχουμε περάσει πολλά αλλά τίποτε δεν μας ανησυχεί περισσότερο για τη χώρα μας από την απειλή που θέτει μια δεύτερη θητεία Τραμπ... Τώρα είναι η στιγμή να στηρίξουμε την Κάμαλα Χάρις και να πολεμήσουμε με ό,τι μέσα έχουμε για να την εκλέξουμε. Το μέλλον των ΗΠΑ εξαρτάται από αυτό».

Εγκωμιάζει ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπαράκ Ομπάμα, την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να αποχωρήσει από την προεκλογική κούρσα, ωστόσο στο μήνυμα του δεν υποστηρίζει ανοικτά την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις και παράλληλα προειδοποιεί για «αχαρτογράφητα νερά».

«Ο Τζο Μπάιντεν υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς προέδρους της Αμερικής, καθώς και ένας αγαπημένος φίλος και συνεργάτης μου. Σήμερα, μας υπενθύμισε -και πάλι- ότι είναι πατριώτης ανώτερης τάξης», επισημαίνει ο Μπαράκ Ομπάμα κι εκφράζει αισιοδοξία ότι «η ηγεσία των Δημοκρατικών θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να αναδειχθούν εξαιρετικοί υποψήφιοι».

Joe Biden has been one of America’s most consequential presidents, as well as a dear friend and partner to me. Today, we’ve also been reminded – again – that he’s a patriot of the highest order.



Here’s my full statement: https://t.co/Bs2ZumFXxe