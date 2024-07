Χειρόφρενο τράβηξαν τα αεροπλάνα στη Φρανκφούρτη

Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις μετά την είσοδο διαδηλωτών για την κλιματική αλλαγή στο αεροδρόμιο το πρωί της Πέμπτης, με αποτέλεσμα να εκτρέπονται αρκετές δεκάδες πτήσεις.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο φορέας εκμετάλλευσης του πιο πολυσύχναστου αεροδρομίου της Γερμανίας κάλεσε τους επιβάτες στο Χ να μην μεταβούν στο αεροδρόμιο «προς το παρόν». Οι ταξιδιώτες καλούνται να ελέγξουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν αναχωρήσουν από το σπίτι τους.

Οι εικόνες που αναρτήθηκαν στο Χ έδειχναν διαδηλωτές να κάθονται στον αεροδιάδρομο για να διαμαρτυρηθούν για τη συνεχιζόμενη χρήση ορυκτών καυσίμων.

⚠️ More than 50 flights have diverted away from Frankfurt already this morning and that number is rising quickly as the morning rush hour arrives. Protestors have glued themselves to a taxiway. https://t.co/TSlpyHpD4R pic.twitter.com/OyWv1ofghF