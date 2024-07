«Ηπια» πρώτη απάντηση Ισραήλ στη Χεζμπολάχ, σκότωσε διοικητή

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε έναν ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ με αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό, σε μια περιορισμένη, όπως φαίνεται, απάντηση σε μια επίθεση στα Υψίπεδα του Γκολάν που άφησε πίσω της 12 νεαρούς νεκρούς το Σαββατοκύριακο.

Oπως μεταδίδει το Bloomberg, η επίθεση μαχητικών αεροσκαφών στην πρωτεύουσα του Λιβάνου έγινε λίγο πριν από τις 8 το βράδυ τοπική ώρα την Τρίτη και είχε στόχο τον Φουάντ Σουκρ, ανώτερο σύμβουλο του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, γνωστού και ως Μοχσίν, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Προς το παρόν δεν σχεδιάζονται περαιτέρω πλήγματα, δήλωσαν ανώτεροι ισραηλινοί αξιωματούχοι, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ήθελε να αποφύγει περαιτέρω κλιμάκωση με τη λιβανέζικη ομάδα, έναν από τους ισχυρότερους μη κρατικές ομάδες στον κόσμο.

Ώρες αργότερα, η Χαμάς - η οποία όπως και η Χεζμπολάχ υποστηρίζεται από το Ιράν - δήλωσε ότι το Ισραήλ δολοφόνησε τον πολιτικό της ηγέτη, Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη.

Το χτύπημα στη Βηρυτό ήταν αντίποινα για μια επίθεση στην πόλη Majdal Shams των Δρούζων το Σάββατο, η οποία ήταν μακράν η χειρότερη από άποψη θανάτων αμάχων εντός της ελεγχόμενης από το Ισραήλ επικράτειας από τότε που το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ άρχισαν να ανταλλάσσουν πυρά τον Οκτώβριο. Ωστόσο, ο στοχευμένος χαρακτήρας της επίθεσης μετρίασε τις ανησυχίες ότι η αντίδραση του Ισραήλ θα μπορούσε να προκαλέσει έναν ολοκληρωμένο πόλεμο, που θα μπορούσε ενδεχομένως να προσελκύσει άμεσα το Ιράν και τις ΗΠΑ.

🔴ELIMINATED: Fuad Shukr "Sayyid Muhsan", Hezbollah’s Most Senior Military Commander and Hassan Nasrallah’s Right-Hand Man



Shukr has directed Hezbollah's attacks on the State of Israel since October 8th, and he was the commander responsible for the murder of the 12 children in… pic.twitter.com/1poIm4XSVm