Κρούγκμαν: Αγαπητή Fed πρέπει να μειώσεις τα επιτόκια

Έκκληση στη Fed να μειώσει τα επιτόκια απηύθυνε ο Πολ Κρούγκαν, υποστηρίζοντας ότι ενώ ο πληθωρισμός φαίνεται να έχει νικηθεί η αγορά εργασίας επιδεινώνεται με γρήγορο ρυθμό.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο νομπελίστας οικονομολόγος προειδοποιεί τη Fed ότι έχει καθυστερήσει να κάνει κίνηση και έχει μείνει πίσω.

«Αγαπητή Fed: Όπως κάποιοι από εμάς υποστηρίζουμε εδώ και καιρό έχεις μείνει αρκετά πίσω. Ο πληθωρισμός έχει καταπολεμηθεί. Η αγορά εργασίας αποδυναμώνεται με γρήγορο ρυθμό. Μείωσε, μείωσε, μείωσε».

Dear Fed: As some of us have been saying for a while, you’re well behind the curve. Inflation has been beaten; labor market weakening fast. Cut, cut, cut.