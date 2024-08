Δ. Όχθη: Εισέβαλε στη Ναμπλούς το Ισραήλ

Το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε, τα ξημερώματα της Δευτέρας, ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στην ανατολική περιοχή της πόλης Ναμπλούς, στη Δυτική Όχθη, προκαλώντας ξέσπασμα συγκρούσεων.

Το πρακτορείο επικαλέστηκε την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, σύμφωνα με την οποία τέσσερις δημοσιογράφοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της εισβολής των ισραηλινών δυνάμεων στη Ναμπλούς.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν επίσης ότι πυρκαγιά ξέσπασε στη δυτική πρόσοψη της λαχαναγοράς της πόλης, «Al-Hisbah», καθώς μπουλντόζες του Ισραήλ πετούσαν εσκεμμένα καμένα ελαστικά στην αγορά.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν 4 πολίτες από το χωριό Μπεϊτίν, ανατολικά της Ραμάλα. Εξάλλου, ο ισραηλινός στρατός στόχευσε με βόμβες αερίου τα σπίτια πολιτών στον καταυλισμό Al-Azza στη Βηθλεέμ.

Israelis sets fire to the food market in Nablus whilst they raided the city pic.twitter.com/EvYZwMjsaM