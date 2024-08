Συντριβή αεροσκάφους με 62 επιβαίνοντες στη Βραζιλία

Η βραζιλιάνικη αεροπορική εταιρεία Voepass επιβεβαίωσε ότι αεροσκάφος με 62 επιβαίνοντες συνετρίβη στο στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Το δικινητήριο ATR-72 της εταιρείας Voepass εκτελούσε πτήση από το Κασκαβέλ της πολιτείας Παρανά με προορισμό το αεροδρόμιο Γκουαρούλος στο Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Voepass, στο μοιραίο αεροσκάφος επέβαιναν 58 ταξιδιώτες και 4 μέλη πληρώματος.



Νεκροί είναι οι 62 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος της εταιρείας Voepass, καθώς ο δήμαρχος ανακοίνωσε πως δεν υπάρχουν επιζήσαντες.

Στις εικόνες από τον τόπο της αεροπορικής τραγωδίας, διακρίνονται πυκνοί καπνοί να υψώνονται στον ουρανό από το σημείο όπου συνετρίβη το αεροσκάφος.

Passenger plane dramatically spins in circles as it falls from the sky above the city of Vinhedo in Sao Paolo state, Brazil



Voepass Flight 2283 exploded into a massive fireball after hitting the ground.



62 passengers were on board. pic.twitter.com/FyI5Ewbbh4