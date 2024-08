Προειδοποίηση για επίθεση με drones στο βόρειο Ισραήλ

Συναγερμός για εισερχόμενες ρουκέτες και προειδοποιήσεις για εχθρικά drones ακούστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου σε πόλεις στο βόρειο Ισραήλ.

Όπως μεταδίδει η Jerusalem Post, μεταξύ άλλων ακούστηκαν σειρήνες στις πόλεις Σαφέντ, Ρος Πινά, Γκαντότ, Κφαρ Χανάσι, Αλμαγκόρ, Αμνούν, Μαχαναγίμ και Αμιάντ.

Αμέσως μετά η ισραηλινή αεροπορία επιτέθηκε σε στόχους της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από την επίθεση με drones στο βόρειο Ισραήλ.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα φέρεται να δείχνουν drone της Χεζμπολάχ να πετούν πάνω από το βόρειο Ισραήλ.

Footage posted to social media purports to show a Hezbollah drone flying over northern Israel. Sirens have been sounding across the Galilee in the past 20 minutes. pic.twitter.com/bO2uyeSR8e