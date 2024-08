Κινητοποίηση Μόσχας για να ανακόψει την ουκρανική προέλαση στο Κουρσκ

Η Ρωσία επιχειρεί να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη επίθεση της Ουκρανίας σε ρωσικό έδαφος από την αρχή του πολέμου, στέλνοντας στρατιωτικές ενισχύσεις, θεσπίζοντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας στις συνοριακές περιοχές και πραγματοποιώντας αεροπορικές επιδρομές, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στα ουκρανικά στρατεύματα με θερμοβαρικό πύραυλο, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, μεταδίδουν οι New York Times.

Ωστόσο, παρόλο που η Ρωσία έχει σταματήσει τη γρήγορη προέλαση των ουκρανικών στρατευμάτων στην αιφνιδιαστική διασυνοριακή επίθεση που εξαπέλυσαν πριν από έξι ημέρες στη νοτιοδυτική περιοχή του Κουρσκ, οι ουκρανικές δυνάμεις φαίνεται να κρατούν τα εδάφη που κατέλαβαν. Ισχυρίστηκαν δε το Σάββατο ότι κατέλαβαν ένα μικρό χωριό στη γειτονική περιοχή του Μπέλγκοροντ και οι αναλυτές λένε ότι οι δυνάμεις τους ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της πόλης Σούτζα του Κουρσκ, περίπου έξι μίλια από τα σύνορα.

Ο Πάσι Παρόινεν, αναλυτής από το Black Bird Group, οργάνωσης με έδρα τη Φινλανδία που αναλύει δορυφορικές εικόνες και περιεχόμενο μέσων κοινωνικής δικτύωσης από το πεδίο της μάχης, είπε σε συνέντευξη ότι τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η Μόσχα μπόρεσε να σταματήσει τις σημαντικές προόδους στη ρωσική επικράτεια.

«Μπαίνουμε τώρα στη φάση όπου έχουν επιτευχθεί τα εύκολα κέρδη», είπε σχετικά με την αρχική πρόοδο της Ουκρανίας. «Αυτή η φάση, κράτησε τρεις ημέρες», πρόσθεσε. «Νομίζω ότι τώρα, αρχίσαμε να βλέπουμε τα αποτελέσματα της ρωσικής απάντησης».

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ουκρανία δεν είναι ακόμη σαφές. Στον τρίτο χρόνο ενός πολέμου που φαινόταν σε μεγάλο βαθμό παγωμένος κατά μήκος μιας γραμμής μετώπου 600 μιλίων στην ανατολική και νότια Ουκρανία, η απόφαση των ουκρανικών στρατευμάτων να περάσουν τα σύνορα στη Ρωσία εξέπληξε όχι μόνο τη Ρωσία, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους δυτικούς συμμάχους όπως και αναλυτές.

Κάποιοι εικάζουν ότι η Ουκρανία ελπίζει να αναγκάσει τη Μόσχα να αποσύρει ρωσικά στρατεύματα από τις πρώτες γραμμές του μετώπου στην Ουκρανία, δίνοντας στα κουρασμένα από τη μάχη ουκρανικά στρατεύματα την απαραίτητη ανάσα, αν και οι αναλυτές λένε ότι αυτό δεν έχει συμβεί.

Για τη Ρωσία η επίθεση αποτελεί πλήγμα στο γόητρο του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Αντρέι Γκουρούλιοφ, απόστρατος στρατιωτικός που είναι τώρα μέλος του κοινοβουλίου, καταδίκασε την Παρασκευή το επίπεδο ετοιμότητας της Ρωσίας. «Δεν υπάρχει κανένα στρατιωτικό σύστημα για τη φύλαξη των συνόρων, δεν υπάρχουν εφεδρείες και δεν υπάρχουν δεύτερες γραμμές άμυνας», είπε στο Telegram, προσθέτοντας: «Αν οι ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις πέρασαν δύο μήνες προετοιμαζόμενες για αυτό, πώς μας ξέφυγε; ”

Για την αντιμετώπιση της εισβολής, ο ρωσικός στρατός φαίνεται να βασίζεται κυρίως σε μονάδες που είχαν ήδη αναπτυχθεί κοντά στην περιοχή, σύμφωνα με ανάλυση του Institute for the Study of War, ενός think tank με έδρα την Ουάσιγκτον. Οι περισσότερες από αυτές τις μονάδες αποτελούνται από κληρωτούς που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ουκρανικές μονάδες που έχουν σκληραγωγηθεί στα πολεμικά μέτωπα.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε την Παρασκευή ότι «συνεχίζει να απωθεί» τον ουκρανικό στρατό. Και ο Αλεξάντερ Χαρσένκο, στρατιωτικός ανταποκριτής για το RIA Novosti, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, δήλωσε το Σάββατο στο Telegram ότι ενώ τα ουκρανικά στρατεύματα είχαν εισέλθει εύκολα σε κατοικημένες περιοχές τις προηγούμενες ημέρες, τώρα αντιμετωπίζουν αντίσταση μπροστά σε κάθε χωριό.

Υπάρχει παράλληλα και η παράμετρος Λευκορωσία: Το Σάββατο, η σύμμαχος της Ρωσίας, δήλωσε ότι στέλνει περισσότερα στρατεύματα για να προστατεύσει τα σύνορά της με την Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια της εισβολής στη Ρωσία. Ο υπουργός Άμυνας της Λευκορωσίας δήλωσε στο Telegram ότι οι δυνάμεις αεράμυνας κατέστρεψαν πολλά ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας την Παρασκευή.

Η Ουκρανία κατάφερε να κρατήσει κρυφές τις κινήσεις των στρατευμάτων της, λέγοντας στους στρατιώτες να μην λένε τίποτα δημόσια και να μην δημοσιεύουν βίντεο από την εισβολή. Αλλά υπήρξαν εξαιρέσεις, μεταξύ άλλων όταν ομάδα στρατιωτών πόζαρε σε ένα βίντεο έξω από μια εγκατάσταση που διαχειρίζεται η Gazprom στα περίχωρα της Σούτζα. Το βίντεο επαληθεύτηκε από τους New York Times.

Δορυφορικές εικόνες έδειξαν πολλά κατεστραμμένα ή κατεστραμμένα κτίρια στο κέντρο της Σούτζα, συμπεριλαμβανομένου του γραφείου του εισαγγελέα και ενός κτιρίου που φαίνεται να είναι πολυκατοικία. Οι Times εξέτασαν πρόσθετες δορυφορικές εικόνες που έδειξαν ότι οι μάχες συνεχίζονταν την Παρασκευή.

Ο κ. Παρόινεν είπε ότι μερικά ρωσικά στρατεύματα πιθανότατα εξακολουθούσαν να αντέχουν στο κέντρο της Σούτζα και ότι οι Ουκρανοί προσπαθούσαν να δημιουργήσουν άμυνες ανατολικά από το σημείο. Συμπλήρωσε ότι οι Ουκρανοί αντιμετώπισαν σκληρή αντίσταση όταν προσπάθησαν να πάρουν τον έλεγχο του Κορενέβο, μιας πόλης περίπου 30 μίλια βορειοδυτικά.

Δεν είναι σαφές εάν η Ρωσία θα αναδιατάξει καλύτερα εξοπλισμένες δυνάμεις από το μέτωπο της Ουκρανίας για να αντιμετωπίσει την εισβολή του Κιέβου στο ρωσικό έδαφος. Αυτό θα έπαιρνε χρόνο. Θα ανακουφίσει επίσης την πίεση στα ουκρανικά στρατεύματα που είναι λιγότερα αριθμητικά και έχουν χάσει έδαφος στην ανατολική και νότια Ουκρανία.

Μέχρι στιγμής, οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν σταματήσει την προέλαση στην πρώτη γραμμή. Τις τελευταίες ημέρες, έχουν προχωρήσει προς τις ουκρανικές πόλεις Τσάσιβ Γιαρ, Τόρετσ και Πόκροβσκ, δήλωσε το Institute for the Study of War. Την Παρασκευή, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα στην περιοχή του Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας κέρδισαν έδαφος κινούμενες προς το Πόκροβσκ.