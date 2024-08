Μεγάλη κυβερνοεπίθεση στο τραπεζικό σύστημα του Ιράν

H κεντρική τράπεζα του Ιράν και άλλες τράπεζες βρέθηκαν στο στόχαστρο μεγάλης κυβερνοεπίθεσης την Τετάρτη η οποία οδήγησε σε σοβαρές και εκτεταμένες διαταραχές στο τραπεζικό σύστημα της χώρας, μεταδίδει το Iran International.

