Έσβησε η φωτιά στο Somerset House στο Λονδίνο

Περισσότεροι από 125 πυροσβέστες εργάστηκαν για να σβήσουν μια φωτιά στο Somerset House, έναν μεγάλο χώρο τέχνης στο κεντρικό Λονδίνο που φιλοξενεί ανεκτίμητα έργα των Μονέ, Σεζάν και Βαν Γκογκ.

Πυκνοί καπνοί και φλόγες που έβγαιναν από την ταράτσα το μεσημέρι έσβησαν λίγες ώρες αργότερα, καθώς οι πυροσβέστες έδρασαν άμεσα. Σε βίντεο φαίνεται ότι οι φλόγες προκάλεσαν μια τρύπα στην οροφή του κτιρίου που βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Τάμεση. Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου.

Το προσωπικό και οι επισκέπτες στο Somerset House δεν κινδύνευσαν, ενώ τα σπουδαία έργα τέχνης δεν βρίσκονταν στην περιοχή της πυρκαγιάς. Ο χώρος είχε προγραμματιστεί να φιλοξενήσει μια εκδήλωση breakdancing.

“Μια φωτιά εντοπίστηκε περίπου το μεσημέρι σε μια γωνία της δυτικής πτέρυγας, η τοποθεσία εκκενώθηκε αμέσως και ένημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου, η οποία έφτασε πολύ γρήγορα“, δήλωσε ο Jonathan Reekie, διευθυντής του Somerset House Trust. “Η δυτική πτέρυγα αποτελείται κυρίως από γραφεία και εγκαταστάσεις, δεν υπάρχουν έργα τέχνης σε αυτήν την περιοχή” πρόσθεσε.

Η φωτιά βρισκόταν στην απέναντι πλευρά του μεγάλου συγκροτήματος από την γκαλερί Courtauld που περιλαμβάνει έργα όπως το «Self-Portrait with Bandaged Ear» του Βίνσεντ Βαν Γκογκ και το «The Descent From The Cross» του Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς.

Το νεοκλασικό κτήριο ανακατασκευάστηκε σχεδόν πριν από 250 χρόνια μετά την κατεδάφιση του αρχικού Somerset House μετά από παραμέληση. Το αρχικό παλάτι χτίστηκε το 1547 από τον Edward Seymour, δούκα του Somerset, ο οποίος αργότερα εκτελέστηκε στον Πύργο του Λονδίνου. Η βασίλισσα Ελισάβετ Α έζησε στο παλάτι ως πριγκίπισσα για πέντε χρόνια πριν ανέβει στο θρόνο.



