Δύσκολες ισορροπίες για το Κίεβο με ανοικτά μέτωπα σε Κουρσκ-Ντονέτσκ

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την αιφνιδιαστική εισβολή της στη Ρωσία, η Ουκρανία δυσκολεύεται να βρει μια ισορροπία μεταξύ της κατάληψης εδαφών πέρα από τα σύνορα στο Κουρσκ και της υπεράσπισης των εδαφών της στο Ντονέτσκ.

Την Παρασκευή, ο αρχιστράτηγος της Ουκρανίας, Ολεξάντερ Σίρσκι, ισχυρίστηκε ότι σημειώνεται προέλαση έως και δύο μίλια την ημέρα εντός της Ρωσίας, αλλά οι δυνάμεις της Μόσχας την ίδια στιγμή προωθούνται και απειλούν να καταλάβουν τον κρίσιμο κόμβο του Ποκρόβσκ στα ανατολικά της Ουκρανίας.

Στο μυαλό πολλών Ουκρανών, οι δύο μάχες συνδέονται και το τελικό αποτέλεσμα είναι αβέβαιο. Η Ρωσία αναμενόταν να μετατοπίσει σημαντικές δυνάμεις από τα ανατολικά για να υπερασπιστεί το Κουρσκ. Ωστόσο, η Hanna Shelest, ανώτερος συνεργάτης του Κέντρου Ανάλυσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής, είπε ότι ενώ η τολμηρή επίθεση της Ουκρανίας «πήγε καλύτερα από το αναμενόμενο», η πραγματικότητα ήταν ότι «η Ρωσία δεν έχει πιθανώς μετακινήσει αρκετές δυνάμεις από το ανατολικό μέτωπο, όπως αναμενόταν».

Την Πέμπτη, το Institute for the Study of War, ένα think tank των ΗΠΑ, δήλωσε ότι πιστεύει ότι μόνο «επιλεγμένα στοιχεία ρωσικών μονάδων» αναδιατάσσονται στο Κουρσκ - και ότι το Κρεμλίνο είναι πιθανό να είναι «εξαιρετικά αρνητικό στο να αποσύρει ρωσικές στρατιωτικές μονάδες που εμπλέκονται στη μάχη» σε έναν τομέα προτεραιότητας όπως το Ποκρόβσκ.

Μέχρι πριν από ένα χρόνο, το Πόκροβσκ θεωρούνταν αρκετά ασφαλές ώστε να λειτουργεί ως περιφερειακή βάση στην οποία δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις βοήθειας μπορούσαν να διανυκτερεύσουν. Οι οδικές και σιδηροδρομικές του συνδέσεις συνδέουν την κεντρική πόλη του Ντνίπρο με το Κραματορσκ και το Σλοβιάνσκ. Η κατάληψη του στην πραγματικότητα θα έκοβε στα δύο το τμήμα της περιφέρειας του Ντονέτσκ που βρίσκεται ακόμα στα χέρια της Ουκρανίας, επισημαίνει ο Guardian.

Το βράδυ της Παρασκευής, ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι συνέδεσε επίσης τις δυο μάχες. Η εισβολή στο Κουρσκ, εξήγησε, «αφορούσε στην καταστροφή της επιμελητείας του ρωσικού στρατού και την αποστράγγιση των εφεδρειών τους». Ο Σίρσκι, πρόσθεσε, τον είχε ενημερώσει «για τα αμυντικά μας βήματα στο Ντονμπάς», συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο Ποκρόβσκ «καθώς και για την προέλασή μας στην περιοχή του Κουρσκ».

Αν και οι Ουκρανοί στρατιώτες στη βορειοανατολική περιοχή Σούμι της χώρας είναι αρκετά ευχαριστημένοι με την πρόωρη επιτυχία πέρα από τα σύνορα στο Κουρσκ, δεν είναι δύσκολο να βρει κανείς αμφισβητίες της συνολικής στρατηγικής. Ο Ολεκσέι, μέλος του πεζικού, είναι ένας, αν και δεν θέλει να μιλήσει επώνυμα.

«Πρέπει να υπερασπιστούμε αυτά που έχουμε. Η επίθεση στο Κουρσκ απομακρύνει καλούς στρατιώτες από το Ποκρόβσκ – και αν εκτρέψει ορισμένα ρωσικά στρατεύματα, μεταφέρει μόνο το πρόβλημα του αριθμού τους από το ένα μέρος στο άλλο», είπε, πριν προσθέσει μια χαρακτηριστική ουκρανική διατύπωση: «Η μητέρα μου πάντα μου έλεγε: υπερασπιστείτε τα εδάφη σας».

Υπάρχουν επίμονες φήμες, γράφει η βρετανική εφημερίδα, ότι ο συνταγματάρχης Εμιλ Ισκούλοφ, ο δημοφιλής διοικητής της 80ης ταξιαρχίας της Ουκρανίας, η οποία συμμετέχει στην εισβολή στο Κουρσκ, απομακρύνθηκε από τη θέση του στα τέλη Ιουλίου επειδή ήταν αντίθετος στην εισβολή στη Ρωσία – δεν ήταν σίγουρος για τη μονάδα του είχε τη δύναμη να το κάνει. Τότε, στρατιώτες της μονάδας απηύθυναν, χωρίς επιτυχία, δημόσια έκκληση για την αποκατάστασή του.

Η Εσθονία, της οποίας οι αξιωματούχοι πληροφοριών είναι μερικοί από τους καλύτερους αναλυτές των ρωσικών προθέσεων, δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν υπάρχει ένδειξη ότι η Μόσχα είχε ακόμη συγκεντρώσει αρκετές δυνάμεις για μια πλήρη αντεπίθεση στο Κουρσκ και ότι η απάντησή της ήταν ακόμα κακοσυντονισμένη – αντανακλώντας, ίσως, ότι δίνει προτεραιότητα στο Ντονμπάς.