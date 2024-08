Ομπάμα για Κάμαλα Χάρις: Yes, she can!

Δριμεία κριτική στον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών Ντόναλντ Τραμπ άσκησαν ο Μπάρακ και η Μισέλ Ομπάμα, ενώ χαρακτήρισαν την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις ως κληρονόμο της ιστορικής πολιτικής κληρονομιάς τους, σε ομιλίες που ολοκλήρωσαν τη δεύτερη νύχτα του Εθνικού Συνεδρίου των Δημοκρατικών.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, είπαν ότι η πρωτοποριακή υποψηφιότητα της πρώτης έγχρωμης γυναίκας που ηγήθηκε προεδρικού ψηφοδελτίου μεγάλου κόμματος επανέφερε τη χαρά και την ελπίδα στην εθνική πολιτική.

Αλλά σε μια εκλογική αναμέτρηση που και οι δύο προειδοποίησαν ότι θα καταλήξει στο νήμα, επέπληξαν τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών.

Η πρώην πρώτη κυρία απέσπασε ενθουσιώδη χειροκροτήματα όταν αναπαρήγαγε μια παρατήρηση που έκανε στο πρώτο προεδρικό ντιμπέιτ, λέγοντας ότι ο Τραμπ μπορεί να μην έχει συνειδητοποιήσει ότι «η δουλειά που αναζητά αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι μια από αυτές τις δουλειές των μαύρων». Ο πρώην πρόεδρος ειρωνεύτηκε υπαινικτικά τον Ρεπουμπλικανό διάδοχό του για την εμμονή του με το μέγεθος του πλήθους και τον αποκάλεσε κίνδυνο για τη χώρα.

Η ελπίδα ήταν ξεκάθαρη - να συγκροτηθεί ένας άλλος ευρύς συνασπισμός προοδευτικών και μετριοπαθών για να φέρει τη νίκη και να εξοντώσει τελικά τον Τραμπ, καθώς διεκδικεί τον Λευκό Οίκο για τρίτο συνεχόμενο κύκλο. Ο ίδιος ο Ομπάμα ευχαρίστως έκανε τον παραλληλισμό με τη δική του ιστορική νίκη.

«Αισθάνομαι αισιόδοξος επειδή αυτό το συνέδριο ήταν πάντα πολύ καλό για τα παιδιά με αστεία ονόματα που πιστεύουν σε μια χώρα όπου όλα είναι δυνατά», είπε.

Προσάρμοσε το παλιό του σλόγκαν «Yes, we can» («ναι, μπορούμε») στην υποψήφια Χάρις, διαβεβαιώνοντας πως «ναι, μπορεί» («yes, she can») να κερδίσει τις προσεχείς εκλογές στις ΗΠΑ.

