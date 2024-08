Δεύτερο εμφύτευμα σε εγκέφαλο από τη Neuralink του Ελον Μασκ

Η Neuralink, η εταιρεία εγκεφαλικών εμφυτευμάτων του Έλον Μασκ, δήλωσε ότι η χειρουργική επέμβαση για το δεύτερο εμφύτευμά της σε άνθρωπο «πήγε καλά» και ο ασθενής είναι τώρα σε θέση να σχεδιάζει τρισδιάστατα αντικείμενα και να παίζει βιντεοπαιχνίδια όπως το Counter-Strike 2.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η επέμβαση φαίνεται επίσης να απέτρεψε με επιτυχία ένα ζήτημα που απασχόλησε την εμπειρία του πρώτου ασθενούς, του Noland Arbaugh, ο οποίος είχε την απροσδόκητη επιπλοκή της απομάκρυνσης των νημάτων των ηλεκτροδίων από τον εγκέφαλό του.

«Για να μειώσουμε την πιθανότητα ανάσυρσης του νήματος στον δεύτερο συμμετέχοντα, εφαρμόσαμε μια σειρά από μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της κίνησης του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης και της μείωσης του διακένου μεταξύ του εμφυτεύματος και της επιφάνειας του εγκεφάλου», ανέφερε η εταιρεία σε μια ανάρτηση στο ιστολόγιο.

Στην περίπτωση του Arbaugh, η Neuralink προέβη σε μεταχειρουργικές προσαρμογές του λογισμικού που επίσης μετρίασαν το πρόβλημα.

