ΗΠΑ: Ανοδος στις μεταπωλήσεις κατοικιών τον Ιούλιο

Οι μεταπωλήσεις κατοικιών κινήθηκαν υψηλότερα τον Ιούλιο, μετά από τέσσερις μήνες με αρνητικά πρόσημα.

Ειδικότερα, οι μεταπωλήσεις αυξήθηκαν 1,3% σε μηνιαίο επίπεδο έναντι υποχώρησης 5,1% τον Ιούνιο, στον εποχιακά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό των 3,95 εκατομμυρίων μονάδων, έναντι 3,90 εκατ. τον Ιούνιο και πρόβλεψης για 3,93 εκατ. σπίτια.

Εν τω μεταξύ, η μέση τιμή πώλησης διαμορφώθηκε στα 422.600 δολάρια, 4,2% υψηλότερα σε σχέση με τον περυσινό Ιούλιο.

Το απόθεμα κατοικιών προς πώληση ανέρχεται σε 1.330 εκατ. μονάδες.

July existing home sales +1.3% month/month vs. +1.3% est. & -5.1% prior (rev up from -5.4%) … median sales price +4.2% year/year to $422,600 (record for any July) … inventory up to 1.33 million (represents 4 months’ worth of supply at current sales pace) pic.twitter.com/X3Np5q5zIM