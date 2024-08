Στο Κάιρο αντιπροσωπεία της Χαμάς, δεν θα μετάσχει στις διαπραγματεύσεις

Αντιπροσωπεία της Χαμάς βρίσκεται καθ'οδόν για το Κάιρο όπου διεξάγονται διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αλλά δεν θα μετάσχει σε αυτές, δήλωσε σήμερα στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο AFP.

"Η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών για να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται (...) Αυτό δεν σημαίνει ότι η Χαμάς θα μετάσχει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις", σημείωσε το στέλεχος αυτό, το οποίο ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Hamas delegation expected to arrive in Cairo this afternoon to resume hostage swap and ceasefire talks in Gaza



➡️ Ceasefire talks had stalled over Israeli PM Netanyahu's refusal to give up control of the Philadelphi Corridor on Gaza-Egypt border and Rafah crossing…