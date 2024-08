Προληπτικό χτύπημα Ισραήλ με 100 μαχητικά, απάντηση με 320 ρουκέτες από Χεζμπολάχ

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν ταυτόχρονα εκατοντάδες στόχους της Χεζμπολάχ σε όλο τον νότιο Λίβανο νωρίς το πρωί της Κυριακής, σε μια «προληπτική» όπως τη χαρακτήρισε επιχείρηση εναντίον οπλισμού που θα είχε χρησιμοποιηθεί σε μια μεγάλη επίθεση στο κεντρικό και βόρειο Ισραήλ.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου γνωστοποίησε ότι τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε «επιδρομή του ισραηλινού εχθρού» στο χωριό Ατ-Τίρι και ένας τρίτος σε «επίθεση ισραηλινού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος σε αυτοκίνητο στην κοινότητα Χιάμ», ανέφερε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου σε ανακοίνωσή του.

Το κίνημα Αμάλ, σύμμαχος της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε παράλληλα τον θάνατο ενός μέλους του στα ισραηλινά πλήγματα, διευκρινίζοντας ότι αυτός προέρχεται από την Χιάμ.

Χιλιάδες εκτοξευτές ρουκετών της Χεζμπολάχ χτυπήθηκαν ταυτόχρονα από περίπου 100 μαχητικά αεροσκάφη στις προληπτικές επιθέσεις, δήλωσε ο στρατός.

Ενώ το κεντρικό Ισραήλ βρισκόταν στο στόχαστρο της τρομοκρατικής ομάδας, η πλειονότητα των εκτοξευτών ρουκετών της Χεζμπολάχ που χτυπήθηκαν από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία σήμερα το πρωί είχαν στόχο τον βορρά, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό (IDF).

Η επίθεση αυτή δεν εμπόδισε την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση να ξεκινήσει, όπως είπε, την απάντησή της στη δολοφονία του στρατιωτικού διοικητή της Φ. Σουκρ σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό τον περασμένο μήνα, με τη Χεζμπολάχ να ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε πάνω από 320 ρουκέτες και drones στο βόρειο Ισραήλ. Αναμένεται δε μήνυμα του αρχηγού της Χασάν Νασράλα το απόγευμα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε και περαιτέρω επιθέσεις κατά εκτοξευτήρων ρουκετών της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, ώρες μετά την ανακοίνωσή του ότι πραγματοποίησε προληπτικά αεροπορικά πλήγματα κατά του υποστηριζόμενου από το Ιράν σιιτικού κινήματος του Λιβάνου.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δήλωσαν ότι εντόπισαν προετοιμασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας σε συστοιχίες πυραύλων της Χεζμπολάχ για μια μεγάλη και άμεση επίθεση στο Ισραήλ. Τα μαχητικά αεροσκάφη άρχισαν να «απομακρύνουν την απειλή» λίγο πριν τις 5 το πρωί.

Τα προληπτικά πλήγματα στόχευαν συγκεκριμένα τις τοποθεσίες στο νότιο Λίβανο που θα είχαν χρησιμοποιηθεί στην επίθεση, σύμφωνα με το IDF.

Οι New York Times ανέφεραν ότι τα πλήγματα στόχευαν εκτοξευτές που είχαν ξεκινήσει να χτυπούν προς την κατεύθυνση του Τελ Αβίβ στις 5 π.μ.

Οι IDF πίστευαν ότι η επίθεση θα ήταν μέρος της απάντησης της Χεζμπολάχ στη δολοφονία του Σουκρ. Η ίδια η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε αργότερα ότι ξεκίνησε τα αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου διοικητή της, αλλά δεν έκανε αναφορά τα προληπτικά πλήγματα του Ισραηλινού Στρατού.

Η Χεζμπολάχ είπε ότι εκτόξευσε περισσότερους από 320 ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ νωρίς το πρωί της Κυριακής μαζί με πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη φορτωμένα με εκρηκτικά. Ακολούθησαν τα χτυπήματα του IDF.

Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ υποστήριξε ότι στόχευσε 11 στρατιωτικές βάσεις στο βόρειο Ισραήλ.

Σειρήνες ήχησαν σε όλο το βόρειο Ισραήλ νωρίς το πρωί της Κυριακής, συμπεριλαμβανομένης της παραλιακής πόλης Acre, του Katzrin στα Υψίπεδα του Γκολάν, καθώς και πολλών κοινοτήτων στη Γαλιλαία, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Ma'alot-Tarshiha.

IDF jet intercepting a Hezbollah drone pic.twitter.com/RyzJD5POs0 — Open Source Intel (@Osint613) August 25, 2024

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε ότι ο στρατός συνεχίζει να αποτρέπει επιθέσεις της Χεζμπολάχ στη χώρα, εν μέσω πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. «Απαλύνουμε τις απειλές για το εσωτερικό μέτωπο του Ισραήλ. Δεκάδες αεροπλάνα επιτίθενται τώρα σε στόχους σε διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου», είπε ο Χαγκάρι σε πρωινή συνέντευξη Τύπου.

«Η Χεζμπολάχ εκτοξεύει ρουκέτες και drones στο Ισραήλ. Τα συστήματα αεράμυνας, τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας προστατεύουν τους ουρανούς της χώρας, εντοπίζουν και αναχαιτίζουν απειλές και χτυπούν οπουδήποτε στον Λίβανο, όπου είναι απαραίτητο να απομακρυνθούν οι απειλές και να χτυπηθεί η Χεζμπολάχ», είπε.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν πολλούς πυραύλους αναχαίτισης Iron Dome να εκτοξεύονται για την αντιμετώπιση της επίθεσης από τον Λίβανο.

Since this morning, Israel intercepted 200+ rockets fired from Lebanon by Hezbollah, the Iranian-Backed Lebanese terror organization.



Israel has the right to defend itself! pic.twitter.com/eJB2b6Nf01 — David Saranga (@DavidSaranga) August 25, 2024

Εν τω μεταξύ, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του Ισραηλινού στρατού εξέδωσε περιορισμούς σε ότι αφορά μετακινήσεις του κοινού από την περιοχή του Τελ Αβίβ και προς τα βόρεια αφού ο υπουργός Άμυνας Γ. Γκάλαντ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο για 48 ώρες εν μέσω της κλιμάκωσης.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και οι χώροι εργασίας θα μπορούν να λειτουργούν εάν υπάρχει ένα κατάλληλο καταφύγιο κοντά και μπορεί να προσεγγιστεί εγκαίρως, αλλά θα υπάρχουν περιορισμοί στις συγκεντρώσεις: έως 30 άτομα σε εξωτερικούς χώρους και 300 άτομα σε εσωτερικούς χώρους.

Παραλίες έκλεισαν επίσης κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

We are still operating to thwart real-time threats.



IDF fighter jets have just struck additional Hezbollah launchers in several areas in southern Lebanon and a terrorist cell operating in the area of Khiam in southern Lebanon. pic.twitter.com/j6E1WNwb4d — Israel Defense Forces (@IDF) August 25, 2024

Ο Γκάλαντ μίλησε επίσης με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, μετά την έναρξη των προληπτικών επιδρομών από τους Ισραηλινούς Στρατούς.

«Έχουμε πραγματοποιήσει χτυπήματα ακριβείας στον Λίβανο για να αποτρέψουμε μια επικείμενη απειλή κατά των πολιτών του Ισραήλ. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στη Βηρυτό και είμαστε αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να υπερασπιστούμε τους πολίτες μας», φέρεται να είπε ο Γκάλαντ σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ο Γκάλαντ ενημέρωσε το Οστιν για τα χτυπήματα του IDF στον Λίβανο και «συζήτησαν τη σημασία της αποφυγής της περιφερειακής κλιμάκωσης».

Ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος επέβλεπε τα πλήγματα από το αρχηγείο του Ισραηλινού Στρατού Kirya στο Τελ Αβίβ, συγκάλεσε το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Σον Σάβετ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν «παρακολουθεί στενά τα γεγονότα στο Ισραήλ και τον Λίβανο».

«Ασχολήθηκε με την ομάδα εθνικής ασφάλειας όλο το βράδυ», είπε ο Σάβετ. «Κατά την καθοδήγησή του, ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ επικοινωνούν συνεχώς με τους Ισραηλινούς ομολόγους τους. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την περιφερειακή σταθερότητα».

Οι Ιρανοί δεν αναμένεται να χτυπήσουν στο πλευρό της Χεζμπολάχ, υποστήριξε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet, παρά το γεγονός ότι ορκίστηκε να ζητήσει αντίποινα για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη τον περασμένο μήνα, την οποία το Ιράν αποδίδει στο Ισραήλ.

Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο Ynet είπαν ότι η απάντηση της Χεζμπολάχ ήταν αναμενόμενη, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εντατικών συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός που θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα. «[Η Χεζμπολάχ] δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για τους Παλαιστίνιους», δήλωσαν οι αξιωματούχοι. «Εκ των υστέρων, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν [τις διαπραγματεύσεις] ως δικαιολογία [για να επιτεθούν]».

Το Channel 12 ανέφερε ότι το Ισραήλ έστειλε μια σαφή προειδοποίηση στη Χεζμπολάχ ότι εάν επιτεθεί στο Τελ Αβίβ, θα προκαλέσει μια σκληρή ισραηλινή απάντηση στη Βηρυτό και κατά των «σημαντικών assets» του Λιβάνου και της Χεζμπολάχ.

Εκκλήσεις ΟΗΕ-Λιβάνου και Αιγύπτου για παύση εχθροπραξιών

Η συντονίστρια του ΟΗΕ στον Λίβανο και οι κυανόκρανοι που είναι ανεπτυγμένοι στη χώρα όπως και ο Λιβανέζος πρωθυπουργός ζήτησαν σήμερα να υπάρξει αποκλιμάκωση μεταξύ του λιβανέζικου σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.

Ο Νατζίμπ Μικάτι επεσήμανε ότι «είχε επαφές με τους φίλους του Λιβάνου ώστε να σταματήσει η κλιμάκωση».

Η συντονίστρια του ΟΗΕ στον Λίβανο και η προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ (Unifil) που είναι ανεπτυγμένη στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ζήτησαν από τη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ «να απέχουν από οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση» και να υπάρξει «κατάπαυση του πυρός».

Ο Λιβανέζος πρωθυπουργός εκτίμησε ότι το πιο επείγον είναι «να σταματήσει η ισραηλινή επιθετικότητα και να εφαρμοστεί η απόφαση 1701 του ΟΗΕ», η οποία έβαλε τέλος στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ το 2006.

Στην κοινή τους ανακοίνωση η συντονίστρια του ΟΗΕ και η Unifil υπογράμμισαν επίσης την ανάγκη «επιστροφής στην παύση των εχθροπραξιών μετά την εφαρμογή της απόφασης 1701».

Η απόφαση αυτή προβλέπει ότι μόνο ο στρατός του Λιβάνου και οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ μπορούν να αναπτυχθούν στο νότιο τμήμα της χώρας που συνορεύει με το Ισραήλ.

Από την πλευρά της η Αίγυπτος προειδοποίησε για τον κίνδυνο να ανοίξει ένα νέο μέτωπο πολέμου στον Λίβανο, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών, κάνοντας έκκληση για σταθερότητα.