Πυρηνικά απόβλητα στον πρώτο γιγαντιαίο τάφο θα ρίχνει η Φινλανδία

Η Φινλανδία βρίσκεται στο κατώφλι της ταφής των αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων στον πρώτο γεωλογικό τάφο του κόσμου, όπου θα αποθηκεύονται για 100.000 χρόνια.

Οπως μεταδίδει το CNBC, το πρωτοποριακό έργο έχει χαρακτηριστεί ως μια στιγμή καμπής για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της πυρηνικής ενέργειας και «ένα μοντέλο για ολόκληρο τον κόσμο».

Κάποια στιγμή, είτε το επόμενο έτος είτε στις αρχές του 2026, τα εξαιρετικά ραδιενεργά αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα θα συσκευαστούν σε υδατοστεγή δοχεία και θα εναποτεθούν στο υπέδαφος σε βάθος άνω των 400 μέτρων κάτω από τα δάση της νοτιοδυτικής Φινλανδίας.

Τα ανθεκτικά χάλκινα δοχεία θα απομονωθούν, θα διαχωριστούν από τους ανθρώπους και θα διατηρηθούν υπόγεια για χιλιάδες χρόνια.

