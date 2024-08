Με ρυθμό 3% αναπτύχθηκε η αμερικανική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο

Η αμερικανική οικονομία ανέβασε ταχύτητα το δεύτερο τρίμηνο του 2024, με το ΑΕΠ να αναπτύσσεται με υψηλότερο ρυθμό από αυτόν που προέβλεπαν οι αναλυτές.

Ειδικότερα, η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε με ρυθμό 3% το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, έναντι 2,8% της αρχικής μέτρησης και 1,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στο 2,8%.

Η κινητήρια δύναμη ανάπτυξης — οι προσωπικές δαπάνες — σημείωσαν άνοδο 2,9% έναντι αρχικής μέτρησης 2,3%.

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, η προτιμώμενη μέτρηση της Fed - ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών - αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,5% το δεύτερο τρίμηνο, ελαφρώς χαμηλότερα από την αρχική μέτρηση.

Ο δομικός δείκτης τιμών προσωπικής καταναλωτικής δαπάνης, εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών τροφίμων και ενέργειας, κατηφόρισε στο 2,8% από 3,7% το πρώτο τρίμηνο. Οι αναλυτές προέβλεπαν 2,9%.

