Λουκέτο ετοιμάζεται να βάλει το X στη Βραζιλία

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ, πρώην γνωστή ως Twitter, δήλωσε ότι αναμένει από τον δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας Αλεξάντερ ντε Μοράες να «διατάξει το κλείσιμο του X στη Βραζιλία», αφού δεν τήρησε την 24ωρη προθεσμία για να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο στη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι το Χ υποστηρίζει ότι ο Μοράες απείλησε κρυφά έναν από τους νομικούς εκπροσώπους του στη Βραζιλία, λέγοντας ότι θα τον συλλάβει εάν δεν συμμορφωθεί με την εντολή να κατεβάσει κάποιο περιεχόμενο από την πλατφόρμα.

Νωρίτερα φέτος, ο Μοράες διέταξε το Χ να μπλοκάρει ορισμένους λογαριασμούς καθώς ερευνά τους αποκαλούμενους «ψηφιακούς μαχητές» που κατηγορούνται για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και μηνυμάτων μίσους κατά τη διάρκεια της θητείας του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Ο Μοράες ξεκίνησε έρευνα και για τον Μασκ αφού εκείνος είπε ότι θα επανενεργοποιήσει λογαριασμούς τους οποίους είχε διατάξει ο δικαστής να μπλοκαριστούν. Ο επιχειρηματίας είχε χαρακτηρίσει «αντισυνταγματικές» τις αποφάσεις του δικαστή.

Την ίδια ώρα, ο Ελον Μασκ ενέτεινε τις διαδικτυακές επιθέσεις εναντίον του δικαστή, αποκαλώντας τον «κακό δικτάτορα», σύμφωνα με το CNN.

Το τμήμα παγκόσμιων κυβερνητικών υποθέσεων του Χ ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα ότι αναμένει την αναστολή «σύντομα» δηλώνοντας ότι θα απαγορευτεί «απλώς και μόνο επειδή δεν θα συμμορφωθούμε με τις παράνομες εντολές του να λογοκρίνει τους πολιτικούς του αντιπάλους», αναφερόμενος στον Μοράες. «Τις επόμενες ημέρες, θα δημοσιεύσουμε όλες τις παράνομες απαιτήσεις του δικαστή ντε Μοράες και όλες τις σχετικές δικαστικές καταθέσεις για λόγους διαφάνειας», ανέφερε η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ανώτατο δικαστήριο της Βραζιλίας δημοσίευσε χθες την εντολή του Μοράες, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία είχε 24 ώρες για να ορίσει νέο αντιπρόσωπο στη χώρα ή να αντιμετωπίσει «άμεση αναστολή».

Alexandre de Moraes is an evil dictator cosplaying as a judge. https://t.co/ZIV8KbDCmk