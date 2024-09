Μακελειό με πάνω από 41 νεκρούς σε ρωσικό πλήγμα στην Ουκρανία

Τουλάχιστον 41 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 180 τραυματίστηκαν αφού η Ρωσία χτύπησε στρατιωτικό οργανισμό στην πόλη Πολτάβα, στα κεντρικά της χώρας, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πρόκειται για ένα από τα πιο φονικά μεμονωμένα πλήγματα του πολέμου, γράφει το Reuters.

Ο Ζελένσκι είπε σε βιντεομήνυμα ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κτίριο του Στρατιωτικού Ινστιτούτου Επικοινωνιών με δύο βαλλιστικούς πυραύλους, προκαλώντας ζημιές.

Πρόσθεσε ότι έδωσε εντολή για πλήρη και άμεση διερεύνηση των συνθηκών της επίθεσης.

«Τα ρωσικά αποβράσματα θα λογοδοτήσουν», ανέφερε στην εφαρμογή Telegram.

Παράλληλα, επανέλαβε τις εκκλήσεις του για περισσότερη βοήθεια από τη Δύση σε συστήματα αεράμυνας, προτρέποντας εκ νέου τους συμμάχους να επιτρέψουν τη χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς για επιδρομές βαθύτερα στο ρωσικό έδαφος, προκειμένου να προστατευτεί η Ουκρανία.

«Συνεχίζουμε να λέμε σε όλους στον κόσμο, που έχουν τη δύναμη να σταματήσουν αυτόν τον τρόμο: Τα συστήματα αεράμυνας και οι πύραυλοι είναι απαραίτητα στην Ουκρανία, όχι σε κάποιες αποθήκες κάπου.

«Χρειάζονται πλήγματα μεγάλης εμβέλειας που μπορούν να μας προστατεύσουν από τη ρωσική τρομοκρατία τώρα, όχι αργότερα. Δυστυχώς, κάθε μέρα καθυστέρησης σημαίνει απώλεια ζωών».

