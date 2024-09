Ανοιγμα Τουρκίας σε Κίνα για τις σπάνιες γαίες

Η Τουρκία επιδιώκει να συνεργαστεί με την Κίνα στην εξόρυξη και επεξεργασία κοιτασμάτων σπάνιων γαιών. Μια πιθανή συνεργασία στον τομέα αυτό θα μπορούσε να κάνει τη χώρα πιο ελκυστική στους Κινέζους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων και μπαταριών.

Η κυβέρνηση της Αγκυρας είναι έτοιμη να στείλει τον υπουργό Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ στην Κίνα τον Οκτώβριο για προχωρημένες συνομιλίες, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg που γνωρίζουν το θέμα και ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Η Τουρκία ελπίζει ότι μια πιθανή συνεργασία θα μπορούσε να ενθαρρύνει τις κινεζικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της BYD Co., του μεγαλύτερου κατασκευαστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο, να εξετάσουν το ενδεχόμενο παραγωγής μπαταριών στη χώρα. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Καζακστάν στις αρχές Ιουλίου και συζήτησαν το θέμα.

Επισήμως πάντως ουδεμία πλευρά έκανε δηλώσεις.

Πριν από δύο χρόνια, η Τουρκία ανακάλυψε να μεγάλο κοίτασμα που περιέχει «σπάνιες γαίες» στην Beylikova κοντά στο Εσκί Σεχίρ στην κεντρική Ανατολία. Το υπουργείο Ενέργειας είπε ότι είναι έτοιμο να κατασκευάσει εκεί βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας της πρώτης ύλης.

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η Κίνα έχει αποκτήσει κυρίαρχο ρόλο στην εξόρυξη και ειδικά στην απόληψη σπάνιων γαιών, ένα σύμπλεγμα 17 στοιχείων που χρησιμοποιούνται σε ο,τιδήποτε, από ανεμογεννήτριες μέχρι στρατιωτικό υλικό και ηλεκτρικά οχήματα.

Οι Κινέζοι κατασκευαστές αναζητούν καλύτερη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οποία η Τουρκία έχει τελωνειακή συμφωνία, καθώς η ΕΕ έχει αρχίσει να επιβάλλει δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής κατασκευής. Η κινεζική BYD έχει ήδη υπογράψει συμφωνία για την κατασκευή εργοστασίου στην Τουρκία. Η χώρα διεξήγαγε επίσης χωριστές διαπραγματεύσεις με τις Chery Automobile Co Ltd., SAIC Motor Corp. και Great Wall Motor Co.

Η εφημερίδα Global Times του κυβερνώντος Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος ανέφερε τότε ότι η ανακάλυψη του κοιτάσματος δημιουργεί την ευκαιρία ώστε Κίνα και Τουρκία να συνεργαστούν.