Σε χαμηλό τριετίας οι νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τον Ιούλιο

Οι θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριάμισι ετών και επέστρεψαν στα προπανδημικά επίπεδα, σε ακόμη μια ένδειξη ότι η αγορά εργασίας έχει μαλακώσει και ότι οι Αμερικανοί δεν μπορούν να βρουν δουλειά τόσο εύκολα.

Οι αγγελίες εργασίας μειώθηκαν στα 7,7 εκατομμύρια τον Ιούλιο από 7,9 εκατομμύρια τον Ιούνιο, ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.

Η επίδοση ήταν χαμηλότερη από όλες τις εκτιμήσεις οικονομολόγων του Bloomberg.

Οι νέες δουλειές μειώνονται σταθερά από το ρεκόρ των 12 εκατομμυρίων το 2022. Λιγότερες βιομηχανίες προσλαμβάνουν και οι θέσεις εργασίας έχουν γίνει πιο δυσεύρετες.

July JOLTS job openings down to 7.673M vs. 8.1M est. & 7.91M in prior month (rev down from 8.184M) pic.twitter.com/iyZYgubYHF