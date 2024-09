Tesla: Φέρνει την αυτόνομη οδήγηση στην Ευρώπη το 2025

Το λογισμικό υποβοήθησης πλήρως αυτόνομης οδήγησης θα διαθέσει σε Ευρώπη και Κίνα το 2025 η Tesla, εφόσον το εγκρίνουν οι ρυθμιστικές αρχές, ανέφερε η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία στα social media.

Due to popular demand, Tesla AI team release roadmap:



September 2024

- v12.5.2 with ~3x improved miles between necessary interventions

- v12.5.2 on AI3 computer (unified models for AI3 and AI4)

- Actually Smart Summon

- Cybertruck Autopark 📐

- Eye-tracking with sunglasses 🕶️

-…