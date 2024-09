ΗΠΑ: Κάτω από τις προσδοκίες οι νέες θέσεις εργασίας, γλιστρά η ανεργία

Η αμερικανική οικονομία δημιούργησε πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με τις προβλέψεις των αναλυτών τον Αύγουστο.

Ειδικότερα, το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι τον προηγούμενο μήνα προστέθηκαν 142.000 νέες θέσεις εργασίας, κυρίως στους κλάδους κατασκευών και υγείας, σε σύγκριση με τις 89.000 θέσεις τον Ιούλιο, τις 179.000 τον Ιούνιο και τις 216.000 τον Μάιο.

Οι αναλυτές του Bloomberg προέβλεπαν ότι οι θέσεις εργασίας θα αυξηθούν κατά 165.000 (Reuters 160.000).

Ελαφρά υποχώρηση στο 4,2% από 4,3% (υψηλό τριετίας) κατέγραψε ωστόσο το ποσοστό ανεργίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις, μετά από τέσσερις συνεχόμενες μηνιαίες αυξήσεις.

Η πτώση της ανεργίας υποδηλώνει ότι συνεχίστηκε η ομαλή επιβράδυνση της αγοράς εργασίας, πιθανώς μη δικαιολογώντας μεγάλη μείωση επιτοκίων από τη Fed αυτό τον μήνα, όπως πιθανώς θα υπαγόρευαν τα αδύναμα στοιχεία για την εργασία.

Job gains in August: +142,000. Nice bounce in construction, healthcare and hospitality. Otherwise most industries slowing down. Hospitality +46,000 Construction +34,000 Healthcare +31,000 Local gov't +22,000 Social aid +13,000 Finance +11,000 Biz services +8,000…

Το μέσο ωρομίσθιο αυξήθηκε 0,4% τον Αύγουστο, σε σύγκριση με πτώση 0,1% τον Ιούλιο και πρόβλεψη +0,3%, καθώς και 3,8% σε ετήσια βάση, έναντι 3,6% τον Ιούλιο και πρόβλεψης 3,7%. Η σταθερή αύξηση των μισθών συνεχίζει να στηρίζει την οικονομία μέσω των καταναλωτικών δαπανών.

